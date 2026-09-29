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Gençlere 3 bin kitapla üniversite yolunda destek

Yenişehir Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi, 120 öğrenciye 18 kitaplık setten oluşan toplam 3 bin kitap dağıtarak üniversite hazırlık dönemini başlattı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlere 3 bin kitapla üniversite yolunda destek

Yeni dönem kursları başladı

Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen üniversite hazırlık kurslarında yeni dönem resmen başladı. Bu yıl kurslara 120 öğrenci kayıt yaptırdı ve eğitim kaynakları Yenişehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Kitap desteği ve dağıtım:

Gençlerin sınav hazırlık sürecindeki kaynak ihtiyacını karşılamak üzere her öğrenci için 9 soru bankası ve 9 konu anlatımdan oluşan 18 kitaplık eğitim seti hazırlandı. Toplam 3 bin kitap üniversite adaylarının kullanımına sunuldu ve kitaplar Başkan Ercan Özel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Kırçıl ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüsnü Kemal Yılmaz tarafından öğrencilere teslim edildi.

Başarı örneği ve hedefler:

Başkan Ercan Özel yaptığı açıklamada, eğitim çalışmalarının Yenişehir’in geleceğine yatırım olduğunu vurguladı. Özel, "Rakamlar elbette önemli. Ancak bizim için asıl kıymetli olan, bu kitapların açacağı kapılar, gençlerimizin gerçekleştireceği hayaller ve Yenişehir’den üniversitelere uzanacak başarı hikâyeleridir" dedi.

Geçen yıl kurslara katılan ve yerleştirme sonuçları izlenebilen öğrencilerin yüzde 80'inin lisans ve ön lisans programlarına yerleştiğini hatırlatan Özel, bu yıl 120 öğrenci ile başarı oranını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Öğrencilere düzenli ve kararlı çalışma çağrısı yapan Başkan, öğretmenlerin tecrübesinden faydalanılmasını istedi.

Yerel yönetimin ve eğitim kurumlarının iş birliğiyle sürdürülmekte olan bu destek programı, öğrencilere hem kaynak hem de rehberlik sağlayarak üniversiteye hazırlanma sürecini güçlendirmeyi amaçlıyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ İLE YENİŞEHİR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN...

YENİŞEHİR BELEDİYESİ İLE YENİŞEHİR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN KURSLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI. BU YIL 120 ÖĞRENCİNİN KAYIT YAPTIRDIĞI KURSLARDA, GENÇLERİN EĞİTİM KAYNAKLARI YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANIRKEN TOPLAM 3 BİN KİTAP ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURULDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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