saha çalışmaları:

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve kar yağışının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini yerinde inceleyerek belirlemeye başladı. Yapılan çalışmaların amacı, üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri tespit etmek ve ilerleyen süreçte uygulanacak destek ve düzeltici işlemler için veri oluşturmaktır.

odak alan ürünler:

Teknik ekipler öncelikle hasadı tamamlanamayan patates ve fasulye ekili alanlarda inceleme yapıyor. Sahada yapılan tespitler sırasında topografik ve ürün bazlı zarar gözlemleri kayda geçirilirken, üreticilerle görüşülerek yaşanan hasarın kapsamı ve talepler dinleniyor.

süreç ve kayıt altına alma:

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, etkilenen tarım arazileri ile ürün kayıplarının titizlikle tespit edilerek kayıt altına alındığı vurgulandı. Saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen veriler raporlanacak ve gerekli süreçler yürütülecektir.

Açıklamada ayrıca çalışmaların, üreticilerin emeğinin korunması ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda devletin ilgili kurumlarının sahada üreticilerin yanında olduğu ifade edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor, zarar gören alanların tespiti ve olası destek programlarının şekillendirilmesi için temel belge niteliği taşıyacak. Üreticilerin talepleri doğrultusunda takip edilecek işlemler ise ilçe müdürlüğü tarafından koordine edilecek.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ VE KAR YAĞIŞININ TARIMSAL ÜRETİM ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.