Growtech Antalya 25. yılında tıbbi kenevir ve küresel genişleme hedefleriyle öne çıktı

Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarlarından Growtech Antalya, 2000'de başlayan yolculuğunun çeyrek asrını geride bırakarak 25. kez kapılarını açtı. Organizasyon, bu yıl 36 ülkeden ve 725'in üzerinde katılımcıyla tarım teknolojileri alanında uluslararası bir ticaret merkezi niteliğini teyit etti.

katılımcılar, VIP alıcılar ve ülke pavyonları:

Growtech Antalya Fuarlar Direktörü Engin Er etkinliğin bugüne dek büyüyerek uluslararası bir platform haline geldiğini vurguladı. Organizasyonun 27 Kasım tarihine kadar süreceği belirtilirken, fuarda 37 ülkeden 200'ün üzerinde VIP alıcı ağırlanacağı açıklandı. China, Spain, Germany, Netherlands, South Korea ve India gibi ülkelerin pavyonları fuarda yer alırken, Mısır ilk kez katılım sağladı. VIP alıcıların Azerbaycan, Almanya, Fas, Hollanda, Kazakistan, Meksika, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Türkmenistan başta olmak üzere farklı coğrafyalardan geldiği kaydedildi.

tıbbi kenevir bölümü ve programı:

Bu yılın en dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Medical Cannabis Zone ilk kez Growtech kapsamında ziyaretçilerle buluştu. Engin Er, Türkiye'de kontrollü tıbbi kenevir üretiminin önünün açıldığını ve üretimin 21 ilde gerçekleştirildiğini; bu iller arasında Antalya ve Burdur'un da bulunduğunu aktardı. Bölümde tıbbi ve endüstriyel kenevir altyapısı sunan firmalar ürün, teknoloji ve projelerini sergileyecek; potansiyel yatırımcılara sektörün fırsatları anlatılacak. Konferans programında Sağlık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinin de yer alması bekleniyor.

Fuar, bitki ıslahından sulama teknolojilerine, yapay zekâ uygulamalarından sera donanımlarına kadar üreticilerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı tek çatıda topluyor. Etkinlikte ayrıca Bitki Islahı Proje Pazarı ile somut ürün veya teknoloji geliştiren ve 5 yaşından küçük girişimlere yönelik 2026 Startup Yarışması düzenleniyor.

inovasyon ödülleri ve iklim odaklı çözümler:

İklim değişikliğinin tarımsal üretimde yarattığı baskıya dikkat çeken Er, yapay zekâ, otomasyon ile su ve enerji verimliliğine yönelik uygulamaların öneminin arttığını söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'ne 85'in üzerinde proje başvurusu yapıldı ve jüri değerlendirmesi sonucu 7 proje ödüle layık bulundu.

Organizatörler, fuarın katılımcılara yeni pazarlara açılma, doğrudan ticari bağlantılar kurma ve ihracat fırsatlarını değerlendirme olanağı sunduğunu vurguluyor.

2027 için uluslararası genişleme planları:

Growtech'in uluslararası büyüme hedefleri de öne çıkıyor. Engin Er, organizasyonun farklı coğrafyalara açılma stratejisinin sürdüğünü belirterek 2027'de Nijerya, Dubai ve İtalya'nın Rimini kenti gibi merkezlerde fuarlar düzenleyeceklerini açıkladı. Bu adımla Growtech'in tarım teknolojileri, üretim altyapısı ve uluslararası ticaret bağlantılarını küresel ölçekte güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Tüm tarım profesyonelleri ve yatırımcılar, fuarın sunduğu sektör ağı, yenilikçi çözümler ve yatırım fırsatlarını yerinde görme çağrısıyla organizasyona davet edildi.

GROWTECH ANTALYA FUARLAR DİREKTÖRÜ ENGİN ER AÇIKLAMALARDA BULUNDU