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Ahmetli’de içme suyu depolarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışması

Manisa Büyükşehir ve MASKİ, Ahmetli'nin Gökkaya, Kendirli, Kestelli ve Canbazlı mahallelerinde içme suyu depolarını fayans, vana ve boya ile yeniliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ahmetli’de içme suyu depolarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışması

Ahmetli'de içme suyu depolarında bakım çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesinin dört mahallesinde içme suyu depolarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Çalışmanın hedefi, depoların hijyen koşullarını güçlendirerek vatandaşlara sağlıklı ve güvenli su ulaştırmak.

Yürütülen çalışmalar:

MASKİ ekipleri Gökkaya, Kendirli, Kestelli ve Canbazlı mahallelerinde depo içi fayansların yenilenmesi, eskiyen vanaların değiştirilmesi, boya ve temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Düzenli bakım programı kapsamında depoların sürekli kontrol edilmesi ve temizliklerinin 3-4 ayda bir yapılması sağlanıyor. Bu adımlar, depo yüzeylerindeki yıpranma ve tortu birikimini azaltmayı amaçlıyor.

Yetkililerin açıklamaları:

Ahmetli MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer, "Gökkaya, Kendirli, Kestelli ve Canbazlı mahallelerimizin içme suyu depolarında bakım ve tadilat çalışmaları yapıyoruz. Depo içerisinde kullanım ömrünü tamamlayan fayansları yenileyerek daha sağlıklı ve temiz su ulaştırılması için çalışıyoruz. Depolarımızı sürekli kontrol ediyor, 3-4 ayda bir temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız da yapılan çalışmaları yakından takip ediyor ve memnuniyetlerini dile getiriyor. Biz de Besim Başkanımızın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Vatandaşların tepkileri:

Canbazlı Mahalle Muhtarı Fatih Adıgüzel, "Mahallemizdeki içme suyu deposunun tadilatı yapılıyor. Fayansları, sıvası ve boyası yenileniyor, eskiyen vanalar değiştiriliyor. Bunlar içme suyumuzun hijyeni açısından çok önemli çalışmalar. İçme suyu hizmetinden, arızalara müdahaleden ve ilaçlama çalışmalarından memnunuz. İlgisinden dolayı Besim Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendirli Mahalle Muhtarı Muzaffer Ünlükoç ise, "Deponun tadilatı ve temizliği gerçekten önemli. Yer altı suyu kullandığımız için depoda tortu oluşabiliyor. Su seviyesi değiştiğinde musluklarda tıkanmalar yaşanabiliyor. Yapılan bakım ve yenileme çalışmaları mahallemiz için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Kendirli Mahallesi sakini Mehmet Çemen, "MASKİ’den çok memnunuz. Ne zaman yardım istesek imdadımıza koşuyorlar. İşlerini büyük bir hassasiyetle yapıyorlar. Manisa ve Ahmetli ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Su depomuz çok güzel olmuş. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Allah razı olsun" dedi.

Gökkaya Mahallesi sakini Yılmaz Öz de, "Büyükşehir Belediyemizden ve MASKİ’den memnunuz. Mahallemiz 35 yıldır hizmet görmemişti. Şimdi vatandaş olarak taleplerimizin karşılandığını görüyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kestelli Mahallesi sakini Ahmet Oken ise, "Su deposundaki tadilat çalışmaları gayet güzel. MASKİ’den memnunuz. Ne zaman bir talebimiz olsa ekipler hemen gelip ilgileniyor. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim yetkilileri, bakım ve düzenli temizliğin önemine vurgu yaparak çalışmaların devam edeceğini belirtiyor. Yenileme işlemlerinin depolarda biriken tortu ve vanalardaki eskimeyi gidererek günlük su hizmetine olumlu katkı sunması hedefleniyor.

Manisa&#039;nın su depoları yenileniyor

Manisa'nın su depoları yenileniyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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