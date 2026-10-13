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Liselerin genç araştırmacıları çalışmalarını tam metin bildiri kitabında buluşturdu

17 liseden 96 öğrenci, 17 genç akademisyenin rehberliğinde yürüttükleri sosyal bilimler araştırmalarını Tam Metin Bildiri Kitabı'nda yayımladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Liselerin genç araştırmacıları çalışmalarını tam metin bildiri kitabında buluşturdu

Esenler'de liseliler bilimsel üretime adım attı

Esenler'de 17 farklı liseden 96 öğrencinin, 17 genç akademisyenin rehberliğinde altı ay boyunca yürüttüğü sosyal bilimler araştırmaları akademik bir yayına dönüştü. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumun ardından yayımlanan Tam Metin Bildiri Kitabı, gençlerin saha çalışmalarından akademik yazı süreçlerine kadar uzanan emeklerini kalıcı hale getirdi.

Altı aylık bilimsel yolculuk:

Projeye katılan öğrenciler, altı ay süren çalışmada literatür taraması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, veri toplama ve analiz ile akademik metin hazırlama aşamalarını deneyimledi. Bu süreçte yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden 17 genç akademisyen öğrencilere danışmanlık yaptı ve araştırmaların niteliğini artırdı. Öğrenciler yalnızca veri toplamakla kalmadı; bilimsel sorgulama, kaynak kullanımı ve akademik dil geliştirme gibi önemli beceriler edindi.

Danışmanlık ilişkisi, öğrencilerin araştırma sorularını netleştirmesine, yöntemlerini sağlamlaştırmasına ve bulgularını akademik standartlara uygun şekilde sunmasına olanak tanıdı. Bu yönüyle proje, lise düzeyinde yürütülen çalışmalara sistematik bir akademik çerçeve kazandırdı.

Sempozyum ve kitaba dönüşüm:

Hazırlık sürecinin ardından öğrenciler araştırmalarını 26 Mart 2026 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda sundu. Yaklaşık 1.300 kişinin katıldığı organizasyon, genç araştırmacılara bilimsel sunum yapma, eleştiri alma ve akranlarla etkileşim kurma imkanı sağladı. Sempozyumda paylaşılan bildiriler, sempozyum sonrasında bir araya getirilerek Tam Metin Bildiri Kitabı olarak yayımlandı.

Basımı tamamlanan kitap, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin eğitim gördüğü okullara teslim edilerek gençlerin çalışmalarının görünürlüğü artırıldı. Bu teslimatlar, öğrencilerin emeklerinin somut bir tanıklığını sunarken okul ortamında da motivasyon kaynağı oldu.

Proje, lise öğrencilerinin sadece bilimi takip eden değil, bizzat üreten bireyler olabileceğini gösterdi. Akademik danışmanlıkla desteklenen bu tür çalışmaların, gençlerin araştırmacı kimliğini erken yaşta şekillendirmeye katkı sağladığı ve bilimsel üretimin üniversite dönemini beklemeden başlayabileceğini ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

GENÇLERİN YALNIZCA BİLİMİN TAKİPÇİSİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA ÜRETİCİSİ OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYAN...

GENÇLERİN YALNIZCA BİLİMİN TAKİPÇİSİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA ÜRETİCİSİ OLABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYAN LİSELER ARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ARAŞTIRMALARIN KİTAPLAŞTIRILMASIYLA YENİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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