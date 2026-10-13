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Gökhan Maraş yeniden başkan: aydın sanayi odası yeni kadrosunu belirledi

Aydın Sanayi Odası seçimlerinde Gökhan Maraş üyelerin oyuyla yeniden başkan oldu; yönetim, meclis divanı ve TOBB delegeleri belirlendi, yeni döneme hedefler konuldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gökhan Maraş yeniden başkan: aydın sanayi odası yeni kadrosunu belirledi

seçim süreci ve sonuçları:

Aydın Sanayi Odası (AYSO) organ seçimleri, 2 Ekim’de yapılan meslek komiteleri ve meclis seçimlerinin ardından kurum hizmet binasında tamamlandı. Üyelerin oylarıyla Gökhan Maraş yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi. Mavi Liste’nin zaferiyle başlayan sürecin ardından yeni yönetim, meclis divanı, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurul delegeleri belirlendi.

yeni yönetim kadrosu ve görevlendirmeler:

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Gökhan Maraş başkanlığındaki ekipte Murat Aksüt, Halil Canatan, Aydın Çondur, Tijen Akkuş Akoğlu, Betül Pirinç Yıldız, Bülent Koç, Zühtü Özçelik ve Nail Nuri Ağaçcı yer aldı. Disiplin Kurulu üyeliklerine Nuri Önel, Velican Özdemir, Serkan Yılmaz, Ufuk Dursun, Fahri Kalaz ve Mehmet Aygüneş seçildi. TOBB Genel Kurul Delegeleri olarak ise Gökhan Maraş ve Ata Caner Çerçioğlu görevlendirildi.

meclis yapısı ve göreve başlayan isimler:

AYSO Meclisi’nin 2026-2030 dönem başkanlık divanı da oluştu. Adaylıktan vazgeçen Hakkı Gözlüklü’nün yerine Meclis Başkanlığına Ata Caner Çerçioğlu seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarında Selim Sır ve Ömer Faruk Dönder, katip üyelik görevini ise Seçil Arslan üstlenecek.

maraş'ın öncelikleri ve mesajı:

Seçimlerin ardından konuşan Başkan Maraş, üyelere destekleri için teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Maraş, "Seçim sürecini geride bıraktık. Şimdi önümüzde ortak akıl ve istişareyle Aydın sanayisini daha ileriye taşıyacağımız yeni bir dönem var" dedi. Yeni dönemde üyeler arasında ayrışma olmayacağını, tüm sanayicilerin kucaklanacağını belirterek üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırılmasına odaklanacaklarını söyledi.

Başkan Maraş, yeni yönetim ve meclis kadrolarına seçilen tüm isimleri tebrik ederek başarı diledi ve "Hayata geçireceğimiz projelerimizle Aydın sanayisini daha da güçlendireceğiz" mesajını verdi.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) SEÇİMLERİNDE GÖKHAN MARAŞ, YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEREK...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) SEÇİMLERİNDE GÖKHAN MARAŞ, YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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