Köy okullarında kurulan bilim atölyeleri çocukları uzaya yaklaştırıyor

Uygulamalı atölyelerle okul bahçesine bilim taşındı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millî Uzay Programı vizyonu doğrultusunda projeler yürüten Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, TÜBİTAK desteğiyle köy okullarına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kuruluşu olan TÜBİTAK'ın 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında hazırlanan çalışmalar, bilimsel etkinliklere erişimi sınırlı çocukların kendi okullarında deneyimleyerek öğrenmesini hedefliyor.

Program kapsamında kurulan uygulama alanları, öğrencilerin gözlem yapma, üretme ve problem çözme becerilerini geliştirecek şekilde tasarlandı. Etkinlikler, okulun derslik ve bahçe alanlarına taşınarak geniş katılımlı uygulamalı atölye deneyimi sağladı.

Atölye programı ve uygulanan etkinlikler:

12-13 Ekim tarihlerinde Kamiloba Beyazlar İlkokulu'nda gerçekleşen program, aynı binada eğitim gören ortaokul öğrencilerinin de katılımıyla yürütüldü. İki gün boyunca toplam 700 öğrenciye ulaşan ekip, beş farklı atölye ve yedi bilimsel etkinlik düzenledi.

Kilden saksı tasarımı ve bitkilendirme atölyesinde çocuklar kendi saksılarını hazırlayıp bitkilendirirken, Ressam Robot Atölyesinde çizim yapıp basit robotlar oluşturdu. RoboFutbol etkinliğinde robotların hareket ve kontrol sistemleri deneyimlendi; "Anemometre Yapıyorum" atölyesinde ise rüzgâr ölçümü ve veri toplamanın temel prensipleri öğretildi. Bu uygulamalar, doğa, mühendislik ve teknoloji temalarını birleştirerek öğrencilerin somut üretim süreçlerine katılmasını sağladı.

Astronomi deneyimi ve sanal gerçeklik:

Astronomi oturumlarında öğrenciler Güneş'i gözlemleme fırsatı buldu, gök cisimleri hakkında temel bilgiler edindi. Ayrıca sanal gerçeklik gözlükleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gezerek uzaydaki yaşam ve çalışma ortamını tanıdılar. Bilim gösterileri ise yapılan deneylerin sonuçlarının öğretmen ve eğitmenler eşliğinde değerlendirilmesine olanak verdi.

Gaziosmanpaşa Astronomi Eğitmeni ve TÜBİTAK Proje Yürütücüsü İlker Bal, projenin amacını ve uygulama biçimini anlatarak, bilim merkezinin eğitim birikimini köy okullarına taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Bal, desteği olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz'e teşekkür etti.

Elde edilen geri bildirimler, benzer modelin kırsal ve erişimi kısıtlı bölgelerde tekrarlanmasının öğrencilere bilimsel merak ve özgüven kazandırdığı yönünde oldu.

Bilim yolculuğunun sonraki durağı:

Projeden destek almaya hak kazanan ikinci uygulama, 22-23 Ekim tarihlerinde Arnavutköy'de bir köy okulunda hayata geçirilecek. Ekip, orada da sınıf ve okul bahçesindeki uygulamalarla öğrencilerle buluşacak ve merkezin eğitim programını yaygınlaştırmaya devam edecek.

BİLİM GAZİOSMANPAŞA EKİBİNİN HAZIRLADIĞI "GELENEKTEN GELECEĞE BİLİM: KÖY OKULLARINDA EKOLOJİ, TEKNOLOJİ VE ASTRONOMİ ATÖLYELERİ" PROJESİ, 12-13 EKİM TARİHLERİNDE KAMİLOBA BEYAZLAR İLKOKULU'NDA UYGULANDI.