Dolar 49,3136 +0,23%
Euro 55,2628 +0,32%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.592,85 +0,43%
EUR/USD 1,1218 +0,17%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Ahşap evin duvarına tırmanan üç sincap köylülerin neşesi oldu

Sinop'un Erfelek ilçesi İnesökü köyünde ahşap evin yan yüzeyine tırmanan üç sincap, gündüz ve gece görüntülenerek ev sakinlerine neşe verdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ahşap evin duvarına tırmanan üç sincap köylülerin neşesi oldu

Olayın yaşandığı yer

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı İnesökü köyü İncemeydan Mahallesi’nde, ahşap evin yan tarafına tırmanan üç sincap, ev sakinleri tarafından görüntülendi.

Görüntüler ve gözlemler:

Ev sahipleri, sincapların ahşap yüzeye tutunarak sağa sola ve aşağı yukarı hareket ettiği anları kameraya kaydetti. Kayıtlarda, sincapların evin yan duvarında asılı durduktan sonra çevik hareketlerle ilerlediği ve zaman zaman seslerinin duyulduğu görülüyor.

Mahallede oluşturduğu etki:

Bu sevimli misafirlerin varlığı mahalle sakinlerinin ilgisini çekti; görüntüler aile için değerli bir anıya dönüştü ve izleyenlere tebessüm ettirdi. Ev sakinleri, sincapların yalnızca gündüz değil geceleri de eve çıktığını belirtti.

Ev sahibinin yorumu:

Ev sakinlerinden Ayşegül Yılmaz, "Ahşap evimizin üzerine üç sincap geliyor. Sadece gündüz değil, geceleri de eve çıkıyorlar. Hareket ettiklerinde ses oluyor. Gece saatlerinde bu sesleri duyuyoruz ama çok sevimliler. Bir yandan sesleriyle kendilerini belli ediyorlar, bir yandan da görüntüleriyle yüzümüzü güldürüyorlar. Üçünü bir arada görünce biz de kamerayla kaydettik. Evimizin üzerine gelen bu sevimli misafirlerin görüntüleri bize güzel bir hatıra oldu" dedi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE AHŞAP EVE ÇIKAN 3 SİNCAP, EV SAHİPLERİ TARAFINDAN...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE AHŞAP EVE ÇIKAN 3 SİNCAP, EV SAHİPLERİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da ava kapalı alana 900 sülünle popülasyon güçlendirildi
images

Kastamonu’da sülün popülasyonu 900 bireylik salımla güçlendiriliyor
images

Samsun'da gecenin anlık aydınlanması 30 dakikalık yağışı takip etti
images

Kuşadası'nda parklar ve oyun alanları sistemli bakım çalışmalarıyla yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

Trump'tan Musk için övgü: 'zamanımızın Thomas Edison'u'

vali yardımcısının cansız bedeni termal tesiste bulundu; olay intihar olarak kayda geçti

Kampüs güvenliği için kapsamlı koordinasyon toplantısı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı