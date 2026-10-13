konya bildirgesi: akademik yayıncılık için 96 maddelik yol haritası açıklandı

konya akademik yayıncılık zirvesi ve bildirgenin ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi (KAPS 2026) sonrası düzenlenen değerlendirme toplantısında, akademik yayıncılığın güçlendirilmesine yönelik 96 maddelik "Konya Bildirgesi" kamuoyuna duyuruldu. Bildirge altı temel ilke etrafında şekillendi: kurumsallaşma, editoryal kalite, küresel görünürlük, sorumlu yapay zeka kullanımı, açık bilim ve kalıcı iş birliği.

zirvenin ölçeği ve katılımcı profili:

KAPS 2026, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde beş gün boyunca sürdü ve güçlü bir katılımla tamamlandı. Etkinlikte 45 oturum gerçekleştirildi, 50'den fazla konuşmacı yer aldı. Yüz yüze tekil katılımcı sayısı 1.800'ü aşkın ve çevrim içi takipçi sayısı 500'ü aşkın olarak kaydedildi. Organizasyonda 39 firma, 4 kamu yayıncısı, 164 dergi editörü, 44 yayın koordinatörlüğü veya yayınevi yöneticisi ile 23 rektör yardımcısı ve üst yönetici seviyesinde temsil edildi. Zirve; Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirildi.

bildirgenin öncelikleri ve beklenen etkileri:

Değerlendirme toplantısında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, bildirgenin amaçlarını katılımcılarla paylaştı ve Türkiye'de akademik yayıncılığı küresel standartlara taşımaya yönelik kararlılığı vurguladı. Bildirge; editoryal süreçlerin güçlendirilmesi, uluslararası görünürlüğün artırılması, açık bilim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yapay zekanın sorumlu kullanımına ilişkin somut öneriler içeriyor. Ayrıca kurumsallaşma ve kalıcı iş birliği mekanizmalarının tesis edilmesiyle yasal altyapının geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

Toplantıya NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birekul ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, KAPS 2026 Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ile yürütme kurulu üyeleri katıldı. Katılımcı profili ve kapsamlı oturum programı, bildirgenin uygulanabilirliğini artıracak paydaş tabanını oluşturduğunu gösteriyor.

Konya Bildirgesi, sektördeki aktörlere yön verecek 96 maddelik somut öneriler sunarak, akademik yayıncılık alanında politika yapıcılar, yayıncılar ve üniversiteler arasında koordinasyon sağlayacak bir referans metni olmayı hedefliyor. NEÜ yetkilileri bildirgenin takipçisi olacaklarını ve KAPS 2027'de sürecin değerlendirilerek ilerleme raporlarının paylaşılacağını belirtti.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPS 2026’NIN ARDINDAN DÜZENLENEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISIYLA; TÜRKİYE’DE AKADEMİK YAYINCILIĞIN KURUMSALLAŞMASI, EDİTORYAL KALİTESİ, KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞÜ, SORUMLU YAPAY ZEKA KULLANIMI, AÇIK BİLİM VE KALICI İŞ BİRLİĞİ KONULARINDA, 96 MADDELİK SOMUT ÖNERİLER İÇEREN "KONYA BİLDİRGESİ" AÇIKLANDI.