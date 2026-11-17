Manisa Şehir Hastanesi'nden kapsamlı bilgilendirme:

Manisa Şehir Hastanesi yenidoğan uzman hekimleri Doç. Dr. Zelal Erdemir, Uzm. Dr. Merve Tutal ve Uzm. Dr. Damla Güneş ile Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Gülsüm Arınç, Dünya Prematüre Günü kapsamında erken doğan bebeklerin bakımı ve aile katılımının önemi konusunda açıklamalarda bulundu. Ekip, prematüre bakımının hem tıbbi izlemi hem de aile destek mekanizmalarını içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti.

Prematüre tanımı ve takip gereksinimleri:

Uzmanlar, gebeliğin 37. haftası tamamlanmadan dünyaya gelen bebeklerin prematüre olarak tanımlandığını hatırlattı. Bu bebeklerin akciğer, beyin, bağırsak ve cilt gibi organlarında henüz tam olgunlaşma olmayabileceği ve bu nedenle doğumdan itibaren sağlık durumuna göre özel bakım ve yakın izlemin gerekli olduğu belirtildi. Her prematüre bebeğin ihtiyaçlarının farklı olduğuna dikkat çekilerek, tedavi ve bakım planlarının bireysel olarak düzenlendiği ifade edildi.

Yoğun bakımda izlem sırasında solunum desteği, beslenme planlaması ve enfeksiyon kontrolü gibi alanlara odaklanıldığını söyleyen ekip, bebeklerin gelişimsel izleminin uzun vadeli önem taşıdığını vurguladı.

Aile katılımı, ten tene temas ve taburculuk eğitimi:

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan hemşire Gülsüm Arınç, ailelerin en sık sorduğu sorunun "Bebeğimi ne zaman kucağıma alabilirim?" olduğunu belirtti. Arınç, bebeğin sağlık durumunun uygun olduğu hallerde anne ve babalara ten tene temas (kanguru bakımı) konusunda rehberlik ettiklerini ve günlük bakım uygulamalarını gösterdiklerini aktardı.

Ekibin anlattığına göre ailelerin ilk günden itibaren bakım sürecine dahil edilmesi, hem bebeğin fiziksel gelişimini hem de ebeveyn-bebek bağını güçlendiriyor. Hemşireler, emzirme/sağım destekleri, hijyen uygulamaları ve acil durumda hangi belirtilerle sağlık ekibine başvurulması gerektiği konusunda ailelere uygulamalı eğitim veriyor.

Taburculuk öncesinde verilen eğitimler kapsamında beslenme düzeninin sürdürülmesi, kilo artışı takibi ve takip randevularının önemi ailelerle birlikte değerlendirilerek kayda geçiriliyor. Bu hazırlıkların evde bakım sürecini kolaylaştırdığı ve yeniden başvuruları azalttığı ifade edildi.

Dünya Prematüre Günü çerçevesinde yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla erken doğum konusunda farkındalığın artırılması, prematüre bebeklerin ve ailelerinin yaşadığı zorlukların görünür kılınması ve ailelerin bakım sürecine ilişkin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Manisa Şehir Hastanesi ekibi, aile katılımının hem kısa hem de uzun vadeli sonuçlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu tekrar vurguladı.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRE GÜLSÜM ARINÇ (SOLDAKİ), AİLELERİN EN SIK YÖNELTTİĞİ SORULARDAN BİRİNİN "BEBEĞİMİ NE ZAMAN KUCAĞIMA ALABİLİRİM?" OLDUĞUNU İFADE ETTİ.