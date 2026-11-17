Proje ve tanıtım toplantısına genel bakış:

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirilen Elektrikli ve Hibrit Araçların Tamir, Bakım, Onarım ve Eğitim Merkezi için eğitim programları yakında başlıyor. Merkezde düzenlenen tanıtım toplantısında, kursiyerlere verilecek eğitimlerin kapsamı, içerikleri ve uygulama yöntemleri ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Toplantıda eğitimi verecek akademisyenler arasında Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Durmuş ve Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü’nden Öğr. Gör. İlhan Soyhan yer aldı. Hocalar teorik ve uygulamalı modüllerin hangi konuları kapsayacağını kursiyerlere detaylı biçimde anlattı.

Sunumun ardından kursiyerler merkezin uygulama birimi olan atölyeyi gezdi. Atölyede, elektrikli otomobilden hazırlanmış bir mock-up eğitim seti üzerinde verilecek uygulamaların örnekleri gösterildi; kursiyerler atölyenin diğer birimlerini de inceleyerek uygulama aşamasına ilişkin doğrudan gözlem ve deneyim elde etti.

Kesob başkanının değerlendirmesi ve merkezin önemi:

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır projeyi ve merkezin kent için önemini şu sözlerle özetledi:

"Kayseri’de sanayi esnafımız elektrikli ve hibrit araçlara yeterince hakim değildi, bu alanda açığımız vardı. ORAN Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yaptığımız proje sayesinde böyle bir eğitim ve uygulama merkezi hayata geçirdik. Teorik ve uygulamalı eğitim verebileceğimiz sistemimizi projemizin şartları ile kurduk. Bu alanda yetişmiş eleman şehrimizde pek yok o yüzden bu proje çok önemli. Nitelikleri açısından Kayseri ve Türkiye’de ilk olacak. Kursu başarıyla tamamlayanlar sertifika alacaklar ve bu sertifika uluslararası geçerliliği de olacak. Tanıtım programında kursiyerlerimize eğitimde nelerle karşılaşacaklarını hocalarımızla anlattık, merkezimizi tanıttık. Gelecek haftaya da resmen başlayacağız. Şimdiden esnaf ve sanatkarlarımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, ORAN Kalkınma Ajansımıza, Kayseri Üniversitemize emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Eğitim programı, süre ve başvuru koşulları:

Merkezde verilecek eğitimler teorik ve uygulamalı olmak üzere iki etapta planlandı; toplamda 17 farklı modül/konu işlenecek. Program, hafta içi 5 gün, günlük 4 saat şeklinde düzenlenerek haftalık 20 saat şeklinde ilerleyecek ve 3 ay sürecek; toplam 240 saatlik bir eğitim tamamlanacak.

Program koşulları arasında, kursiyerlerin 240 saatlik programın en az 192 saatine katılmasının zorunlu olması, kurs sonunda yapılan sınavdan 70 puan ve üzeri alanların sertifika almaya hak kazanması bulunuyor. Sertifika, proje yetkililerinin ifadesine göre uluslararası geçerliliğe de sahip olacak. Eğitimler 30’ar kişilik gruplar halinde yürütülecek.

Eğitime katılmak isteyenler ve başvuru yapmak isteyen esnaf ile sanatkârlar başvurularını KESOB üzerinden gerçekleştirebilecek. Proje yetkilileri, seminer ve atölye uygulamalarıyla katılımcıların hem teori hem de pratik açıdan donanımlı hale gelmesini hedefliyor.

Merkezin açılmasıyla Kayseri'de yeni nesil araçların bakım, onarım ve arıza tespitinde nitelikli eleman açığının kapatılması, sanayi esnafının bu alanda yetkinliğinin artırılması ve sertifikalı iş gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor.

KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KESOB) TARAFINDAN ORAN KALKINMA AJANSI’NIN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN TAMİR, BAKIM, ONARIM VE EĞİTİM MERKEZİ PROJESİNDE YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK OLAN EĞİTİM PROGRAMLARI ÖNCESİNDE PROJE MERKEZİNDE EĞİTİM PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ.