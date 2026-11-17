Bakır ibrikler yeniden ilgi görüyor:

Eskiden hemen hemen her evde bulunan ibrikler, teknolojik gelişmeler ve hayat alışkanlıklarındaki değişimle günlük kullanımdan çekildi. Ancak son yıllarda bakırdan yapılmış eski ibrikler antika meraklılarının ve dekorasyon tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. Bu parçalar, çatı katlarında veya dolaplarda saklanan hatıralardan modern dekorasyonun gözdesine dönüşürken bazı örneklerin fiyatları ciddi boyutlara ulaşıyor.

Anadolu kültüründeki yeri:

Bolu'da antikacılık yapan Ercan Eroğlu, ibriklerin Anadolu Türk kültüründe doğumdan ölüme kadar uzanan bir yeri olduğuna dikkat çekiyor. Eroğlu'na göre ibrik, bir bebeğin ilk banyosundan mezarlıkta son suyun dökülmesine kadar toplumumuzda simgesel bir işlev görüyor. Bu nedenle birçok aile, kullanım dışı olsa bile ibrikleri evlerinde bulundurmaya devam ediyor veya nesilden nesile aktarılıyor.

Piyasa ve fiyatlandırma:

İbriklerin değerini belirleyen başlıca unsurlar arasında malzeme, ağırlık, üretim tekniği ve fiziki durum yer alıyor. Eroğlu, bakır piyasasında rayiç bedeller bulunduğunu ve bunun ham madde değerini etkilediğini söylüyor. Seri üretim ve az işçilikli bakır ibrikler genellikle 1 kilo ile 1 kilo 200-300 gram ağırlığında olup fiyatları 2 bin liradan başlıyor. Özel işçilik, nadir formlar veya iyi korunmuş örneklerde ise fiyatlar 15-20 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Günlük kullanım ve teknolojik değişim:

Geçmişte su taşıma, temizlik ve abdest alma gibi günlük ihtiyaçlar için kullanılan ibrikler zamanla yerini farklı araçlara bıraktı. Buna rağmen bakır ibriklerin bir avantajı da ısıyı muhafaza etme özelliği; Eroğlu, bakır ibriğin yazın serin, kışın ılık tuttuğunu belirtiyor. Bu teknik özellik, tarihi ve estetik değere ek olarak bazı koleksiyoncular için cazibe oluşturuyor.

Sonuç olarak, bazı ibriklerin çöpe atıldığı veya kullanılmaz hale geldiği dönemde, korunmuş ve estetik değeri olan örnekler antikacıların vitrinlerinde ve özel koleksiyonlarda yeniden değer kazanıyor. Hem maddi hem de manevi değeri olan bu nesneler, Anadolu kültürüne dair somut bir bağ olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

ERCAN EROĞLU