Antalya'da iş yerinde yaşanan kriz:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 675 Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde bir iş yerinde gergin anlar yaşandı. Oto tamir ve servis işi yapan T.T. (43), maddi sıkıntılar ve yüksek borç yükü nedeniyle kendisini iş yerine kilitledi ve yanına kimseyi yaklaştırmadı.

satış anlaşması ve borç iddiası:

Edinilen bilgilere göre T.T., sahibi olduğu aynı bölgede inşaat halindeki 3 katlı apartmanı satma kararı aldı. Tapuda satış için 10 milyon TL tutarı almak üzere kayıt yapılırken, kalan 490 milyon TL tutarı elden teslim etmek üzere alıcı ile anlaşıldı. Tapu devrinin ardından elden alınması gereken kısmın tahsil edilememesi, şahsın ekonomik çıkmaza girmesine neden oldu.

müdahale ve ikna süreci:

T.T., iş yerinin kepenklerini indirdikten sonra eşini cep telefonundan görüntülü arayarak hayatına son vereceğini söyledi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası olumsuzluklara karşı iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Müzakereci polis memuru ve eşinin uzun süreli çabalarına karşın T.T. eylemini sürdürdü. Bu süreçte adrese Özel Harekat Polisleri çağrıldı ve güvenlik hattı güçlendirildi. Yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından T.T. ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi.

İkna sonrasında T.T. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, şahsın yüzünün görüntülenmemesi için koruma önlemi alırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA’DA BORÇLARI NEDENİYLE BUNALIMA GİREN VE TELEFONLA ARADIĞI EŞİNE HAYATINA SON VERECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİSİNİ İŞYERİNE KAPATARAK YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMAYAN ŞAHIS 6 SAATLİK UĞRAŞIN ARDINDAN İKNA EDİLDİ.