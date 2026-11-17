Toplantıda ele alınan konular:

Elazığ İl Müftülüğünde merkezde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı, İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında toplandı. Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, camilerde sürdürülen faaliyetler ve din görevlilerinin görev alanlarına ilişkin konular detaylı şekilde ele alındı.

Gündem, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi, sunum sırasında karşılaşılan hususlar ve sahadaki uygulamaların değerlendirilmesine odaklandı. Ayrıca din görevlilerinin görev ve sorumluluklarına dair dikkat edilmesi gereken temel ilkeler üzerinde duruldu.

Saha değerlendirmeleri ve görev sorumlulukları:

Toplantı kapsamında saha çalışmalarına ilişkin tespitler paylaşıldı ve din hizmetlerinin vatandaşla buluşmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı. Görev tanımları, iletişim biçimleri ve hizmet kalitesinin sürekliliğine ilişkin uygulamaların önemi öne çıkarıldı.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi:

Programın ardından personele yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi. Eğitimi verenler arasında A Sınıfı Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı Abbas Altunışık ve C Sınıfı Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Saraç yer aldı.

Eğitimde iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler, alınması gereken tedbirler ve iş kazalarının önlenmesine yönelik hususlar ele alındı. Katılımcılara, günlük görevler sırasında uyulması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi.

Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ELAZIĞ’DA DİN GÖREVLİLERİNE HEM MESLEKİ DEĞERLENDİRME HEM İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ