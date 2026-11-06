Aile içi tartışma Manisa'da iki kişinin ölümüne yol açtı

olayın gelişimi:

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi 3316 Sokakte bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce tartışma yaşayan U.K. (45) eve geldiğinde tartışma yeniden alevlendi. Şüpheli, mutfaktan aldığı bıçakla annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42)'ı defalarca bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Kaçışın ardından şüpheli ablasını arayıp "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" demesi üzerine çevredekiler durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

cenazelerin kaldırılması ve inceleme:

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından her iki cenaze otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cumhuriyet savcılığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

soruşturma ve tutuklama:

Polis ekiplerinin çalışması sonucu U.K. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu söylediği belirtilen şüpheli, suçunu itiraf etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

MANİSA'NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE ANNESİ VE KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.