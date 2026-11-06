Dolar 50,1499 +0,05%
Euro 55,8832 -0,52%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,09 -0,97%
EUR/USD 1,1141 -0,69%
Brent Petrol 98,55 +0,26%
--°

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Konakpınar mevkiinde sis içinde yola çıkan koyun sürüsüne çarpan otomobil hurdaya döndü; 16 koyun telef oldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 21:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

Siirt'te koyun sürüsüne çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaza ve koşulları:

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan çıkışında, Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, bölgede etkili olan yoğun sis ve karanlık nedeniyle yola çıkan koyun sürüsünü geç fark etti ve sürüye çarptı.

Hasar ve inceleme:

Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya döndü ve büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayda 16 koyun telef oldu, araçta bulunan kişilerin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ve yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT’TE KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 16 KOYUN TELEF OLDU

SİİRT’TE KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 16 KOYUN TELEF OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oto galeride çıkan yangın Kayseri'de beş aracı kullanılamaz hale getirdi
images

Başakşehir'de Altınşehir mahallesinde iş yeri yangını paniğe yol açtı
images

Adana'da motosiklet alevlere teslim oldu, sahibi olayı sokaktan izledi
images

Eğlence mekanlarında güvenlik denetimi: polis denetimleri Yeşildere ve Hozat Gar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tatvan'da yola çıkan başıboş ata çarpan sürücü yaralandı

Oto galeride çıkan yangın Kayseri'de beş aracı kullanılamaz hale getirdi

Osman Özköylü: Mustafa Er ikinci yarının ilk 30 dakikasını izlemeli

Mustafa Er: ilk yarıdaki yönetim maçın kaderini etkiledi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt