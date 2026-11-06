Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

Siirt'te koyun sürüsüne çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaza ve koşulları:

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan çıkışında, Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, bölgede etkili olan yoğun sis ve karanlık nedeniyle yola çıkan koyun sürüsünü geç fark etti ve sürüye çarptı.

Hasar ve inceleme:

Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya döndü ve büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayda 16 koyun telef oldu, araçta bulunan kişilerin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ve yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT’TE KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 16 KOYUN TELEF OLDU