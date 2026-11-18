Nakil süreci ve resmi onaylar:

Jandarma Er Aziz Öztürk, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken rahatsızlanmış ve tedavi gördüğü GATA Askeri Hastanesinde 23 Aralık 2011 tarihinde şehit düşmüştü. O dönemde Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ilıca köyü'nde defnedilen şehidin ailesi, naaşın yaşadıkları yere daha yakın olması amacıyla naklini talep etti.

Başvurunun ardından gerekli resmi izinler ve onay süreçleri tamamlandı; 15 yıl sonra şehidin naaşı İkizdere'deki mezarından çıkarılarak nakil işlemine hazırlandı.

Uğurlama töreni ve katılımcılar:

Nakil öncesi Rize Sahil Camii'nde bir uğurlama töreni düzenlendi. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Baydaş, ailenin talebi doğrultusunda naaşın Gebze'de aileye yakın bir noktaya defnedilmek üzere uğurlandığını, prosedürlerin yerine getirildiğini ve onay sürecinin tamamlandığını belirtti. Baydaş ayrıca aileye sabır diledi ve şehitlere rahmet temennisinde bulundu.

Nakil ve son işlemler:

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Şehit Jandarma Er Aziz Öztürk'ün naaşı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan Kocaeli'ye, Gebze'deki şehitliğe götürülmek üzere uğurlandı. Naaş, Gebze'deki şehitlikte ailenin öngördüğü yeni kabrine ebedi istirahatgahına defnedilmek üzere teslim edilecektir.

Tören ve nakil süreci, şehidin yakınlarının isteği doğrultusunda yürütülen resmi işlemler tamamlanarak gerçekleştirildi; bölge halkı ve yetkililer törene katılarak veda etti.

ŞEHİT JANDARMA ER AZİZ ÖZTÜRK'ÜN NAAŞI, AİLESİNİN TALEBİ ÜZERİNE RİZE'NİN İKİZDERE İLÇESİNDEKİ KABRİNDEN ALINARAK KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDEKİ ŞEHİTLİĞE NAKLEDİLDİ. NAKİL İŞLEMİ ÖNCESİNDE RİZE SAHİL CAMİİ’NDE RESMİ BİR UĞURLAMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.