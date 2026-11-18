Bozkırlılar Vakfı'nın aşevi hizmeti

Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkırlılar Vakfı aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli ve sıcak yemek ulaştırıyor. Vakıf temsilcisi Abdullah Keleşin verdiği bilgiye göre, merkezde ve köylerde sürdürülen hizmet haftada 6 gün devam ediyor.

Günlük dağıtım ve erişim:

Vakfın aşevinde haftada 6 gün, günlük 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler hem aşevine gelenlere sunuluyor hem de evlerine ulaşamayanlara servislerle teslim ediliyor. Günlük hizmet alan kişi sayısı yaklaşık 120-140 arasında değişiyor.

Yaşlı ve kimsesizlere destek:

Keleş, bölgenin ağırlıklı olarak yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu, bu nedenle hizmetin çoğunlukla yaşlılara yönelik olduğunu vurguladı. Sadece yemek sunmakla kalmadıklarını; evlerine gittiklerinde çarşı işlerindeki ihtiyaçlarında da yardımcı olarak vatandaşların “eli, ayağı” olduklarını söyledi.

Hizmet köylere de ulaştırılıyor; Kayapınar Mahallesi gibi yerlerden gelen talepler geri çevrilmiyor ve mümkün olduğunca servislerle gönderim sağlanıyor. Vakfın faaliyetleri, yerel hayırseverlerin desteğiyle ayakta tutuluyor.

Kayapınar Mahallesi'nden gelip Bozkır Devlet Hastanesinde diyalize giren Mehmet Koçak, aşevinden düzenli yemek aldığını ve hizmetten memnun olduğunu belirterek teşekkür etti.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA SICAK YEMEK HAZIRLAYAN BOZKIRLILAR VAKIF AŞEVİ GÜNLÜK 120 İHTİYAÇ SAHİBİNE YEMEK ULAŞTIRIYOR.