Öğretmen Derya Canan Akalın için son veda

Samsun’un Atakum ilçesinde görev yapan öğretmen Derya Canan Akalın, uzun süren kanser tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki Akalın, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

hastalık süreci:

Akalın yaklaşık 6 yıl önce kanser teşhisiyle tedavi görmeye başladı ve bir dönem sağlığına kavuştu. Ancak hastalığı daha sonra karaciğere sıçradı. Geçen cumartesi günü hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybeden Akalın, geride iki çocuk bıraktı.

cenaze töreni ve uğurlama:

Akalın için Atakum ilçesindeki Türkiş Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, yakınlarının ve öğrencilerinin katılımıyla Derecik Mezarlığı’na defnedildi. Tören sırasında Akalın’ın ailesi, öğrencileri ve yakınları duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Özel eğitim merkezinde görev yapan Akalın’ın vefatı, eğitim camiası ve tanıdığı çevre tarafından üzüntüyle karşılandı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KANSER HASTALIĞI NEDENİYLE 45 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN DERYA CANAN AKALIN, GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.