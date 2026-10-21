Aile isyanında Adana'da 15 yaşındaki oğlunun başından vurulması tepki çekti

Olayın gelişimi:

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, iddiaya göre motosikletle iş yeri önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açıldıktan sonra zanlılar motosikletle kaçtı.

Başından vurulan Nurmuhammed, iş yeri sahibi ve babası Ercüment Musaoğlu tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin iş yerinde inceleme yaptığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Ailenin tepkisi:

Olayın ardından hastane bahçesinde beklerken gözyaşına boğulan aile, yetkililerden hızlı bir müdahale ve adalet talep etti. Baba Ercüment Musaoğlu iddialarını aktarırken, "Çeteler oğlumuza sıktı" diyerek suçlamada bulundu. Baba, oğlunun 15 yaşında olduğunu, futbolla ilgilendiğini ve "daha lise bire gidiyordu" sözleriyle çocuğun hayatının başında olduğunu vurguladı.

Musaoğlu ayrıca, oğullarına yönelik tehdidin bir ödeme bahane edilerek organize edildiğini öne sürdü: "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı." Baba, şüphelilerin henüz yakalanmadığını belirterek yetkililere seslendi.

Ana duygular ve beklentiler:

Anne Nursel Musaoğlu ise acısını kelimelere dökerken, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler" ifadelerini kullandı. Aile, olayın aydınlatılmasını, sorumluların bulunmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Hastaneden gelen son bilgilere göre Nurmuhammed Musaoğlu'nun tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ediyor ve sağlık durumu kritik olarak bildirildi.

YAŞANANLARA İSYAN EDEN ACILI BABA ERCÜMENT MUSAOĞLU, "ÇETELER OĞLUMUZA SIKTI. BENİM OĞLUM GİTTİ, 15 YAŞINDA FUTBOLCU, DAHA LİSE BİRE GİDİYORDU. HİÇ KİMSE YAKALANAMADI" DEDİ.