Dolar 49,5992 +0,03%
Euro 55,7337 +0,04%
Bist 11.693,51 -0,88%
Altın Gram 6.613,97 +0,12%
EUR/USD 1,1231 -0,08%
Brent Petrol 110,17 +1,27%
--°

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın

Uşak Tekstil OSB'de NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; itfaiye, AFAD ve jandarma müdahale ediyor, duman kentten görünüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tesiste kimyasal madde bulunması nedeniyle AFAD ekipleri gerekli tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere yoğun müdahalede bulunuyor. Müdahalenin süreci ve yangının kontrol altına alınıp alınmadığına dair resmi açıklamalar yetkililerce takip ediliyor.

Olay yerindeki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. Fabrikadan yükselen yoğun duman, kentin pek çok noktasından görünür oldu ve çevrede yaşayanların dikkatini çekti.

Müdahale ve alınan tedbirler:

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler yangına müdahale ediyor; AFAD kimyasal risklere karşı önlemler alırken, jandarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Ekipler yangının yayılmasını önlemeye ve çevredeki yerleşim alanlarının güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Görüntüler ve kentteki görünürlük:

Fabrika alevleri dron ile kayıt altına alınırken, meydana gelen duman kentin geniş bir alanından fark edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı ve gelişmeler bildirilinceye kadar ekiplerin çalışmaları devam edecek.

Uşak’ta geri dönüşüm ve elyaf tesisinde yangın

Uşak’ta geri dönüşüm ve elyaf tesisinde yangın

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gümrük kaçak tütün ağına baskın: Mersin merkezli operasyonda 20 kişi yakalandı
images

Esenyurt'ta kuyumcu tartışması silahlı saldırıya dönüştü, eczane çalışanı yarala...
images

Pamukkale Tekkeköy'de çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz hale getirdi
images

Belediye özel kalemiyle tartışan muhtara verilen ceza adli paraya çevrildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Giresun'da sahada budama eğitimiyle verim ve kaliteyi yükseltme çalışmaları

Esenyurt'ta kuyumcu tartışması silahlı saldırıya dönüştü, eczane çalışanı yaralandı

Karabük'te maarif orkestrası ve korosu için yol haritası çizildi

Karabük'ün üretim ve istihdamını artıracak Demirkent sanayi sitesi hazırlanıyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti