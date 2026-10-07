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Aile mirasını iğneyle sürdürüyor: 72 yaşında Ahmet Hacı işinin başında

İstanbul'a taşınan oğlunun işini 4 yıldır devralıp sürdüren 72 yaşındaki Ahmet Hacı, yorgan, nevresim ve minder dikerek geçimini sağlıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:24

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Aile mirasını iğneyle sürdürüyor: 72 yaşında Ahmet Hacı işinin başında

Patnos'ta iğne ve iplikle süren emek

Patnos'ta yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Hacı, oğlunun evlenip İstanbul'a taşınmasının ardından onun yürüttüğü kumaş ve dikim işini devraldı. Yaklaşık 4 yıldır kendi işiyle ilgilenen Hacı, her sabah iş yerini açarak günün siparişlerini hazırlıyor.

Günlük mesai ve üretim:

Müşterilerin getirdiği farklı kumaşları değerlendirip el emeğiyle yorgan, nevresim, döşek ve mindere dönüştüren Hacı, aynı zamanda kendi hazırladığı ürünleri de satışa sunuyor. Gün içindeki sipariş yoğunluğuna göre iki yastık, iki döşek veya iki minder gibi paketler hazırlayarak talepleri karşılıyor.

Aile geleneğini sürdürüyor:

Zaman içinde mesleği öğrenip geliştiren Hacı'nın çalışma temposu, iş yoğunluğuna bağlı olarak akşama kadar devam ediyor. Dikiş makinesinin başından ayrılmayan usta, oğlundan devraldığı işi sürdürerek hem geçimini sağlıyor hem de aileden gelen emeği yaşatıyor.

AĞRI&#039;NIN PATNOS İLÇESİNDE 72 YAŞINDAKİ AHMET HACI, OĞLUNUN İSTANBUL&#039;A TAŞINMASININ ARDINDAN...

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE 72 YAŞINDAKİ AHMET HACI, OĞLUNUN İSTANBUL'A TAŞINMASININ ARDINDAN DEVRALDIĞI KUMAŞ VE DİKİM İŞİNİ 4 YILDIR SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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