Görükle'de Atatürk Bulvarı altyapı atağı, yeni ulaşım hattı hedefleniyor

Atatürk Bulvarı'nda altyapı çalışması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni imar yolları kapsamında Atatürk Bulvarı'nda altyapı çalışmalarına başladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen iş, bölgede kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye odaklanıyor.

İmalat ve kapsam:

BUSKİ ekipleri, projede toplam 2 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor. Çalışma, Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği programının parçası. Bu programa göre Büyükşehir Belediyesi nisan ayı itibarıyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti; eylül ayında 17 kilometre içme suyu, 16 kilometre kanalizasyon ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Aynı dönemde BUSKİ ekipleri 27 bin 500 metrekare parke kaplama, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması ile 6 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi. Ekim ayında da planlama ve uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik hazırlıklar sürdü.

Alternatif ulaşım aksı:

Altyapı işleri tamamlandıktan sonra Atatürk Bulvarı asfaltlanarak hizmete açılacak ve bulvar, Gelibolu Caddesi'ne bağlanacak. Bu bağlantı sayesinde Görükle ile İrfaniye arasında yeni bir ulaşım alternatifi oluşması hedefleniyor. Yetkililer, çalışmanın bölgedeki yol ağını güçlendirip uzun vadeli altyapı ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtiyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI GÖRÜKLE MAHALLESİ’NDE YENİ İMAR YOLLARI KAPSAMINDA AÇILAN ATATÜRK BULVARI’NDA 2 KİLOMETRELİK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI İMALATINA BAŞLADI.