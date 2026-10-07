Van pazarlarında kış hazırlığı yoğunluğu: turşu ve konserve telaşı

Van’da kış sofralarına hazırlık başladı

Havaların soğumaya başlamasıyla Van pazarlarında kışa yönelik alışveriş yoğunlaştı. Vatandaşlar, yıllardır süregelen geleneği sürdürerek turşu, konserve, salça ve ezme gibi kışlık hazırlıklar için pazarlara yöneldi. Özellikle kornişon, acur, domates, biber ve fasulye gibi ürünler rağbet görüyor.

Pazarlarda turşuluk sebzeye yoğun ilgi:

Semt pazarlarında tezgâhlar, turşuluk sebzelerle dolup taşıyor. Evlerinde kış boyunca tüketecekleri yiyecekleri hazırlayanlar, erken dönemde alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu alışkanlık; anne ve büyükannelerden devralınan uygulamaların devamı niteliğinde. Satın alınan ürünler genellikle ev yapımı turşu ve konserve yapımında kullanılmak üzere seçiliyor.

Esnafın gözlemi ve fiyat bilgileri:

Pazarda tezgâh açan esnaf Şenol Gençay, bu sezonun turşuluk sebze talebinin yüksek olduğunu belirtti. Gençay, konserve döneminde domates, biber ve fasulye satışlarında artış olduğunu, şu an ise en çok kornişonun tercih edildiğini söyledi. Satılan ürünlerin bir kısmının Van’ın Gevaş ilçesinden, bazılarının ise Batman ilinden geldiği ifade edildi.

Fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunan Gençay, "Geçen seneye nazaran hiçbir fiyat yükselişimiz yok. Bütün mallarımız aynı fiyata devam ediyor. Genelde malzemelerin hepsi uygun, temiz malzeme" diyerek müşterileri pazara davet etti. Ayrıca ortalama fiyat bilgisini, "Ortalama fiyatı 3 kilosu 100 lira" şeklinde verdi.

Alışverişe çıkan vatandaşlardan Tayyibe Taşkın ise geleneksel hazırlıkları sürdüreceğini belirterek, "Bugün de alışveriş yaptım. Kış hazırlığı yapıyoruz. Turşu ve konserve için hazırlık yapıyoruz. Şimdiki kadınlar biraz daha hazıra konuyorlar. Ama eskiler daha da turşu falan, konservelerdir, salçadır her şeyi yapıyorlardı" sözleriyle hem nostaljiyi hem de bugünkü tercihlerdeki farklılığı özetledi.

Genel gözlem, Vanlıların kışı hazırlıklı karşılamak için erken hareket ettiği, pazarların ise özellikle turşuluk sebze satışlarında yoğunlaştığı yönünde. Hem geleneksel üretimi sürdürenler hem de hazır seçenekleri tercih eden tüketiciler pazarda bir araya geliyor, bu da mevsimsel ekonomiye canlılık kazandırıyor.

VAN’DA KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ HAZIRLIK YAPAN VATANDAŞLAR, TURŞU VE KONSERVE YAPIMINDA KULLANACAKLARI SEBZELERİ ALMAK İÇİN PAZARLARIN YOLUNU TUTTU.