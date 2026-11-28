Bilecik'te aile eğitim programı düzenlendi

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Aile Eğitim Programı kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu velilerine yönelik bir eğitim toplantısı yapıldı. Programda, okul ile aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve çocukların gelişim süreçlerine aile desteğinin etkin şekilde dahil edilmesi amaçlandı.

Eğitimde ele alınan başlıca konular:

Toplantıda aile-okul iş birliğinin önemi vurgulanırken, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde ailenin rolü ele alındı. Velilere, sağlıklı aile iletişiminin nasıl kurulacağı, ev ortamında öğrenme desteklerinin nasıl sağlanacağı ve okul ile düzenli iletişimin çocuk başarısına katkıları hakkında pratik öneriler sunuldu.

Katılımcılara ayrıca çatışma yönetimi, olumlu disiplin yaklaşımları ve aile içi rol paylaşımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Bu bölümlerde, günlük yaşamdan örnekler ve uygulanabilir adımlar paylaşılarak velilerin farkındalığının artırılması hedeflendi.

Velilere verilen ana mesajlar:

Eğitimde öne çıkan noktalardan biri, ailenin çocuk gelişimindeki sürekliliği oldu. Velilere, okulda yürütülen çalışmaları evde desteklemenin yöntemleri ile sınav ve ödev süreçlerinde çocuklara nasıl yardımcı olunacağı hakkında somut tavsiyeler verildi. Ayrıca, veli-okul iletişiminin düzenli ve açık tutulmasının önemine dikkat çekildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, program sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişiminde aile ve okul arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. Ailelerimizin bu konudaki farkındalığını artırmak ve çocuklarımızın gelişim süreçlerine daha güçlü katkı sunmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz".

Program, velilerin sorularının yanıtlanması ve okul yönetimiyle doğrudan görüş alışverişinde bulunmalarıyla sona erdi. Düzenlenen çalışmaların, ailenin ve okulun ortak sorumluluğunu pekiştirmesi ve öğrencilerin gelişimini desteklemesi bekleniyor.

BİLECİK'TE VELİLERE OKUL VE AİLE HAYATI EĞİTİMİ