Ailesinin ihbarı sonrası 15 yaşındaki K.A. sağ salim bulundu

Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki K.A., hafta başından bu yana kayıp olarak aranıyordu. Aile durumu bildirdikten sonra polis ekipleri arama çalışması başlattı.

eğitim durumu ve kaybolma süreci:

K.A.'nın kuaförlük eğitimi aldığı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) devam ettiği bildirildi. Ailenin ihbarı sonrası yürütülen çalışmalar genç kızın bulunmasına odaklandı.

bulunduğu an ve sağlık durumu:

Kayıp olan genç kız, bu gece saatlerinde ekiplerin çalışmasıyla sağ salim bulundu. Edinilen bilgiye göre sağlık durumu iyi olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ESKİŞEHİR'DE HAFTA BAŞINDAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN 15 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ SAĞ SALİM BULUNDU.