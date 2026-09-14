Aileyi odağına alan hizmet anlayışı Kastamonu'da somutlaştı

Aile merkezli mesaj ve saha ziyareti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirdiği Kastamonu ziyaretinde, bakanlığın yaklaşımını ve bölgeye yapılan yatırımları anlattı. İlk durağı Kastamonu Valiliği olan Göktaş, Vali Meftun Dallı ile kentte yürütülen çalışmaları değerlendirdi, ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek vaat edilen hizmetlerin arkasında durduklarını vurguladı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen eser ve hizmet siyasetinin şehirlerin ihyası ve milletin refahına odaklandığını belirterek teşkilatın sahadaki çabalarını öne çıkardı. "Her nerede olursan olsun vatandaşımızın derdiyle dertlenen bir teşkilatız" sözleriyle hizmet anlayışının sahadaki görünürlüğüne dikkat çekti.

Politikaların odağında aile var:

Bakan Göktaş, konuşmasında aileye verdiği önemi net biçimde ortaya koydu: "Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz. Büyüklerimiz ve küçüklerimiz arasındaki asırlardır süren köprüleri kuruyoruz, daha da güçlendirmeye devam ediyoruz." Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ettiklerini, huzurlu yuvaların sürmesi için sosyal devlet yaklaşımını "şefkat evine" dönüştürme hedefinde olduklarını ifade etti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını milli kalkınma hamlesinin asli unsuru olarak tanımlayan Göktaş, istihdamdan karar alma mekanizmalarına kadar farklı alanlarda kadınların statüsünü güçlendirecek adımların hayata geçirildiğini söyledi. Ayrıca çocukların değerlerle büyümesi, gençlerin kültürünü koruyup geleceğe hazırlanması ve engelli vatandaşların hayatın her alanında daha görünür olması için çalışıldığını belirtti.

Kastamonu'ya yapılan yatırımlar ve hizmetler:

Bakanlığın kentteki somut faaliyetlerini rakamlarla anlatan Göktaş, son 24 yılda Kastamonu'ya yapılan yatırım ve desteklerin toplamının 8,6 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu kaynakla ilin sosyal hizmet altyapısının güçlendirildiğini, bugün kentte toplam 32 kuruluş üzerinden hizmet sunulduğunu belirtti.

Sunulan hizmetler arasında 4 ADEM ve 5 sosyal hizmet merkezi ile çok yönlü desteklerin sağlandığını, ayrıca kadınların üretime katılımını destekleyen 20 kadın kooperatifi bulunduğunu kaydetti. Göktaş, yalnızca 2026 yılında gerçekleştirilen 26 milyon liralık set ödemesine işaret etti.

Evde bakım yardımı programı kapsamında ailelere verilen desteğin boyutunu paylaşan bakan, evinde yaşlısına veya engellisine bakan 3 bin 94 Kastamonulu aileye bu yıl aktarılan kaynağın 314 milyon lira olduğunu söyledi. Ayrıca Ulusal Vefa Programı ile bin 600 yaşlı ve engelli vatandaşa doğrudan evlerinde destek verildiğini ifade etti. 2025 Aile Yılı kapsamında aile bağlarını güçlendiren hizmetlerin etkinliğinin artırıldığına da değindi.

Gençlik, konut ve doğum destekleri:

Aile ve Gençlik Fonu'ndan Kastamonu'da 916 gençin yararlandığını belirten Göktaş, gençlere yönelik desteklerin ayrıntılarını aktardı. Genç çiftlere 250 bin liraya kadar destek sağlandığını, ayrıca 2 bin 100’e kadar firmayla yapılan indirim anlaşmalarıyla yüzde 40’a varan avantajlar sunulduğunu söyledi. Bu gençlerin yuva kurduktan sonra İŞKUR'da öncelik sahibi olacağı ve yeni başlatılan sosyal konut projesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından genç çiftlere öncelik tanındığı bilgisi paylaşıldı.

Doğum destekleri kapsamında Kastamonu’dan 4 bin 118 anneye toplam 67,1 milyon lira ödeme yapıldığını, halen 2 bin 199 anneye çocuk 5 yaşına gelene dek düzenli aylık ödemelerin sürdüğünü açıkladı. Göktaş, çoklu çocuklu ailelere de öncelik tanındığını yineledi.

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, protokol üyeleriyle birlikte Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret ederek talepleri dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret, bakanlığın hem söylem hem saha uygulamalarını bir arada gösteren bir gündem olarak kayda geçti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, KASTAMONU'DA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.