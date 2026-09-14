Dolar 48,6150 +0,12%
Euro 56,2227 -0,17%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.802,06 -1,29%
EUR/USD 1,1562 -0,34%
Brent Petrol 106,09 +1,41%
--°

Erbaa belediyesi filoyu yenileyerek hizmet kapasitesini artırdı

Erbaa Belediyesi, 22 yeni araç ve iş makinesiyle filosunu güçlendirdi; kamyon, tır, ekskavatör ve hasta nakil araçları hizmet kapasitesini artırdı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erbaa belediyesi filoyu yenileyerek hizmet kapasitesini artırdı

Erbaa belediyesi filoyu yenileyerek hizmet kapasitesini artırdı

Erbaa Belediyesi, yeni alınan araçları makine ikmal müdürlüğünde düzenlenen törende hizmete aldı. Yapılan açıklamaya göre araçlar için kurban kesildi ve törenin ardından konvoy eşliğinde şehir turu yapıldı. Yeni yatırımla birlikte belediyenin hem altyapı hem de günlük hizmet kapasitesinde belirgin bir artış hedefleniyor.

yeni araçlar ve sayılar:

Törene sunulan araçlar arasında 5 adet kamyon, 5 adet pikap, 2 adet dorseli tır, 1 adet ekskavatör, 1 adet yükleyici, 1 adet taşıyıcı, 1 adet yol çizgi aracı ve 1 adet arazöz bulunuyor. Ayrıca kısa süre içinde 2 cenaze nakil aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 hasta nakil aracının da hizmete alınacağı bildirildi. Belediye yetkilileri toplamda yaklaşık 22 araç belediye envanterine kazandırıldığını belirtti.

başkan karagöl'ün değerlendirmesi:

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl törende yaptığı konuşmada şehrin hızlı büyümesine işaret ederek, 'Çalışma alanımız çok ciddi anlamda genişledi' dedi. Karagöl, özellikle Tepeşehir bölgesi ve hastane çevresindeki gelişmeler nedeniyle mevcut araç ve ekipmanın yetersiz kaldığını vurguladı.

Başkan Karagöl, kiralık araç kullanımını azaltma ve belediyenin kendi ekipman kapasitesini artırma hedefini öne çıkararak, bu sayede bakım-onarım süreçlerinin belediye bünyesinde yürütüleceğini ve maliyetlerin düşürüleceğini belirtti. Konuşmasında ayrıca hizmet personeline teşekkür eden Karagöl, araçlara 'gözünüz gibi' sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Belediye yetkilileri, yeni filonun özellikle yol yapım, hafriyat ve hizmet araçları faaliyetlerinde operasyonel esnekliği artıracağını; yol çizgi aracı gibi ekipmanların asfalt ve yol çalışmalarının görünürlüğünü ve kalitesini yükselteceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde kiralık araçların azaltılmasıyla belediye hizmetlerinin daha ekonomik ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL KARAGÖL, KONUŞMA YAPTI.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL KARAGÖL, KONUŞMA YAPTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul güvenliğine takviye: bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü
images

Birlikten ayrışma: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan anayasal değişim çağrısı
images

Okullar yeni eğitim yılına denetimli serbestlik yükümlülerinin çalışmalarıyla ha...
images

Fidan, Şam'da türbe ve anıt ziyaretleriyle temaslarını sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni sokak tabelaları Yalova'nın dört köyünde adresleri netleştirdi

Dron kamerası Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesini kayıt altına aldı

Yargı hizmetlerinin verimliliği masaya yatırıldı: HSK Eskişehir'de

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu