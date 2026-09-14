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Adıyaman'ın yeniden inşasında birlik ve geleceğe odaklanma vurgusu

Nilhan Ayan, Adıyaman'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar, İndere'de tamamlanan 16 bin 433 konut ve sosyal canlanmayı değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Adıyaman'ın yeniden inşasında birlik ve geleceğe odaklanma vurgusu

Nilhan Ayan'ın Adıyaman ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Adıyaman temasları kapsamında kentin deprem sonrası geldiği noktayı ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Ayan, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında partililerle buluştu; toplantıya Ekrem Çadır, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

deprem sonrası yapılan çalışmalar:

Ayan, ziyaretleri sırasında Adıyaman'ın depremden sonra yeniden ayağa kalktığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Ayan, yeniden inşa sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin yoğun rol oynadığını belirtti. Ayan, 'Onun liderliğinde ve Bakanlığımızın Murat Kurum'un üstün çalışmalarıyla ve tüm ekibimizin özverili çalışmalarıyla bugün yeni bir Adıyaman var' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'daki projeler içinde özellikle İndere bölgesine dikkat çeken Ayan, 'Bugün İndere'de 16 bin 433 konutumuzun inşası bitti. Sosyal donatılarıyla, altyapılarıyla ve hiç olmayan bir yerde sıfırdan bir şehir kuruldu' dedi. Ayan, bazı kesimlerin şehirlerin ayağa kaldırılamayacağını öne sürdüğünü ancak devlet ve millet iş birliğiyle büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini anlattı.

sosyal hayat, güven ve siyasi perspektif:

Ayan, kentteki sosyal hayatın canlandığına ilişkin gözlemlerini paylaştı. Geceyi geçirdiği ziyaretlerde kafelerin, restoranların dolu olduğunu, sokakların cıvıl cıvıl olduğunu söyleyerek bunun huzur ve yatırım için önemli olduğunu belirtti. 'Huzur demek çünkü yatırım demek, turizm demek, gelecek demek' şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade eden Ayan, siyasetin masada değil sahada yürütüldüğünü, AK Parti'nin çeyrek asırdır milletin belirlediği rota ile hareket ettiğini söyledi. Ayan, terörle mücadele ve güvenlik konusuna da değinerek yeni bir dönemden bahsetti ve 'terörsüz Türkiye' mottosunu öne çıkardı.

Terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini hatırlatan Ayan, yarım asırlık mücadelede kayıpların ve fedakârlıkların yaşandığını belirtti. Adıyaman'da artık dağlarda huzur ve sokaklarda mutluluk istediklerini vurguladı; yapılan çalışmaların şeffaf olduğunu ve toplumla birlikte yürütüldüğünü ifade etti.

Ayan, ziyaretleri sırasında partililere ve vatandaşlara teşekkür ederek, 'Adıyaman, bölgesinin şu an göz bebeği, parlayan yıldızı konumunda. Bunu hep beraber yaptık. Daha iyilerini de yapacağız hep beraber' dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete hizmet için gösterdiği çabayı hatırlattı ve onunla birlikte daha ileri gidileceğine inandığını söyledi.

Toplantıda Ayan'ın önceki ziyaretlerine de atıf yapan sözleri, yerel aktörlerin ve milletvekillerinin katkılarına dikkat çekti. 'Ben Adıyaman'a birkaç kez geldim. Ama bugün geldiğim Adıyaman çok farklı' değerlendirmesi, bölgedeki dönüşümün yerel ve merkezi iş birliğiyle gerçekleştiği mesajını pekiştirdi.

Sonuç olarak Ayan'ın Adıyaman ziyareti, deprem sonrası yeniden yapılanmanın somut örnekleri, sosyal canlanma ve güven vurgusuyla birlikte kent için yeni bir dönemin başladığına dair siyasi ve toplumsal bir fotoğraf sundu. İndere'deki toplu konut projesi ve altyapı yatırımları bu dönüşümün öne çıkan somut unsurları olarak öne çıkıyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI NİLHAN AYAN, KONUŞMA YAPTI.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI NİLHAN AYAN, KONUŞMA YAPTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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