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Baklan’da tarımın geleceği için eğitim ortaklığı güçleniyor

Dr. Emre Çalışkan ve heyeti Baklan’da yurt ve modern serayı inceledi; eğitim yatırımları ve tarım teknolojileri odaklı projeler ele alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Baklan’da tarımın geleceği için eğitim ortaklığı güçleniyor

Ziyaretin odağı: eğitim ve tarım teknolojileri:

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve beraberindeki ekip, Baklan Belediyesi’nde bir dizi inceleme ve değerlendirme gerçekleştirdi. Görüşme, ilçedeki eğitim yatırımlarının ve gençlerin mesleki gelişiminin önceliklendirilmesi ekseninde yapıldı.

Okul ve yurt incelemesi:

Heyet, Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu dahil olmak üzere eğitim altyapısını yerinde inceledi. Yapılan değerlendirmelerde yurt imkanları, öğrenci ihtiyaçları ve öğrenim koşullarının güçlendirilmesine yönelik gözlemler paylaşıldı.

Uygulamalı eğitim ve modern sera:

İnceleme programında okul bünyesinde kurulan modern sera da ziyaret edildi. Burada yürütülen uygulamalı eğitimler hakkında bilgi alan heyet, öğrencilerin tarım teknolojileriyle erken dönemde tanışmasının önemini vurguladı.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ise eğitime yapılan yatırımların ve gençlerin geleceğine katkı sağlayacak projelerin önemine dikkat çekti ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ile ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Yapılan görüşmelerin, ilçede tarım ve mesleki eğitimi destekleyecek somut adımların planlanmasına zemin oluşturması bekleniyor.

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DR. EMRE ÇALIŞKAN VE BERABERİNDEKİ EKİP

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DR. EMRE ÇALIŞKAN VE BERABERİNDEKİ EKİP

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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