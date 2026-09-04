Esenyurt'ta yeni soluk: İskender Pala kütüphanesi gençlerin çalışma adresi

Tesisin kuruluşu ve konumu:

Esenyurt Belediyesi tarafından Akçaburgaz Mahallesi'nde hayata geçirilen İskender Pala Kütüphanesi, Yunus Emre Parkı içinde halkın ve öğrencilerin kolay erişebileceği bir noktada hizmete girdi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan kütüphane, daha önce şahıslarca işletilen yaklaşık 330 metrekarelik bir alanın restore edilmesiyle oluşturuldu.

Tesis ve hizmetler:

Kütüphane, modern bir dijital kütüphane anlayışıyla düzenlendi. Ziyaretçiler için dijital rezervasyon sistemi ve ücretsiz Wi-Fi imkânı sunulurken, öğrenciler internet aracılığıyla araştırma yapıp ders çalışabiliyor. Mekân, aynı zamanda rahat çalışma düzeni sağlayan masa ve oturma alanlarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçilere sağlanan hizmetler arasında ücretsiz ve sınırsız çorba, çay ve su ikramı da bulunuyor.

Belediye yetkilileri, kütüphaneyi bölgedeki kültürel ve sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olarak konumlandırıyor ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik benzeri projelerin devam edeceğini belirtiyor.

Öğrenci deneyimleri:

Kütüphaneyi kullananlardan Yağmur Bağaç, mekândan memnun olduğunu şu sözlerle anlattı: "Daha önce evimde ders çalışıyordum. Kütüphaneden önce pek ders çalışan bir arkadaş ortamım bulunmuyordu. Buraya geldikten sonra çözemediğim soruları edindiğim yeni arkadaşlarıma gösterebilme imkanım oldu. Bu benim için çok güzel oldu. Burası gerçekten güzel bir yer. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplarına da baktım, çok güzel kitaplar var. Sadece ders çalışmak için değil, kitap okumak için de arkadaşlarımız buraya gelebilir."

Avukatlık sınavına hazırlanan 23 yaşındaki Veysel Güven ise kütüphanenin mahalleye kazandırılmasını olumlu buldu: "Kütüphanenin açılması çok yerinde bir hareket olmuş açıkçası. Çünkü daha önce ders çalışmak için Hadımköy’e gitmek zorunda kalıyordum. Trafiğe bağlı olarak günde yaklaşık 2 saatim yolda geçiyordu. Kütüphanenin mahallemizde açılmış olması hem kültürel hem de sosyal açıdan bizim için çok güzel oldu. Ben burada sınavıma hazırlanıyorum ama yeri geliyor, küçük kardeşlerimiz burada kitaplarını okuyor, resimlerini çiziyor ve etkinliklerini yapıyorlar. Konumu çok güzel. Bize sağlanan imkanlar da çok güzel. Sağ olsunlar, içeride bize ikramlarda da bulunuyorlar. Çorbamız, sıcak suyumuz vesaire var. Kaynaklar da yeterli. Bize bu hizmetleri sağlayan Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’a çok teşekkür ederim."

Vatandaşlar ve öğrenciler, ilçeye kazandırılan bu yeni mekânın eğitim ve kültür hayatına katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

KÜTÜPHANEYE GELEN ÖĞRENCİLER, KENDİLERİNE SUNULAN MODERN ÇALIŞMA ORTAMINDA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN, HAYALLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.