Dolar 49,3585 0,00%
Euro 55,2550 +0,37%
Bist 12.232,78 +0,68%
Altın Gram 6.672,17 +0,33%
EUR/USD 1,1188 +0,25%
Brent Petrol 104,62 -1,90%
--°

AJet'ten Ankara'nın başkent oluşuna özel yüzde 30 indirim

AJet, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılına özel Ankara kalkışlı ve varışlı yurt içi direkt seferlerde vergiler hariç yüzde 30 indirim uyguluyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

AJet'ten Ankara'nın başkent oluşuna özel yüzde 30 indirim

AJet'ten başkent kutlamasına özel indirim kampanyası

AJet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yılına özel bir kampanya başlattı. Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi olan AJet, Ankara kalkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarda bilet fiyatlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim sunuyor.

kampanya dönemi ve satın alma koşulları:

Kampanya kapsamında indirimli biletler, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00'den 23:59'a kadar satın alınabilecek. Satın alma işlemleri için yolcular, rezervasyonlarda ESBDOM30 kodunu kullanarak ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilecek.

İndirim yalnızca bilet bedeli üzerinden uygulanacak; vergiler kampanya kapsamı dışında tutuluyor. Kampanya satın alma zaman aralığı ve ödeme adımları boyunca geçerli olup, kontenjana bağlı sınırlamalar olabileceği belirtiliyor.

yolculuk tarihleri ve hariç tutulan dönemler:

İndirimli biletler, 7 Aralık 2026 - 28 Şubat 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak 25 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 ile 22 Ocak - 7 Şubat 2027 tarihleri arasındaki dönemler kampanya kapsamı dışında bırakıldı. Bu nedenle seyahat planı yaparken belirtilen hariç tutulan tarih aralıklarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Kampanya Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt seferleri kapsıyor; aktarmalı uçuşlar kampanya dışında bırakılabilir.

koltuk seçimi ve kapsam detayları:

Ayrıca AJet, kampanyanın bir parçası olarak tüm koltuk seçimlerini de aynı oranda indirimli sunuyor. Yani koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli fiyatlarla satın alınabilecek. Bu uygulama, seyahat esnasında koltuk tercih etmek isteyen yolcular için ek tasarruf sağlıyor.

Kampanya detayları, satış kanallarındaki açıklamalar ve rezervasyon sırasında sunulan bilgi ile bağlayıcıdır. AJet'in resmi kanallarından yapılacak satın alımlarda kampanya koşulları rezervasyon aşamasında net şekilde gösterilecektir.

Bu fırsat, Ankara'nın başkent oluş yıldönümünü anmak üzere kısa süreli ve sınırlı stokla sunuluyor; ilgilenenlerin belirtilen tarihte ilgili kod ile rezervasyon yapması gerekiyor.

AJET, ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA ANKARA KALKIŞLI VE VARIŞLI YURT...

AJET, ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA ANKARA KALKIŞLI VE VARIŞLI YURT İÇİ DİREKT UÇUŞLARDA YÜZDE 30 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTIĞINI DUYURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğrencilere hijyenle destek: Türk Kızılay Şırnak ve Engelsiz Şırnak Balveren'de...
images

Farkındalık eğitimiyle Beytüşşebap'ta meme kanserinde erken tanının önemi vurgul...
images

Ahmet Şensan kültür merkezi yıkımı için pazar ve trafik düzenlemesi
images

Yeşilyurt mahalle yollarına yeni asfaltla konfor geliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

Migros, Kayseri üretimini tarladan rafa taşıyan yerel modelini genişletiyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi