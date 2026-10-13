AJet'ten Ankara'nın başkent oluşuna özel yüzde 30 indirim

AJet'ten başkent kutlamasına özel indirim kampanyası

AJet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yılına özel bir kampanya başlattı. Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi olan AJet, Ankara kalkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarda bilet fiyatlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim sunuyor.

kampanya dönemi ve satın alma koşulları:

Kampanya kapsamında indirimli biletler, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00'den 23:59'a kadar satın alınabilecek. Satın alma işlemleri için yolcular, rezervasyonlarda ESBDOM30 kodunu kullanarak ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilecek.

İndirim yalnızca bilet bedeli üzerinden uygulanacak; vergiler kampanya kapsamı dışında tutuluyor. Kampanya satın alma zaman aralığı ve ödeme adımları boyunca geçerli olup, kontenjana bağlı sınırlamalar olabileceği belirtiliyor.

yolculuk tarihleri ve hariç tutulan dönemler:

İndirimli biletler, 7 Aralık 2026 - 28 Şubat 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak 25 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 ile 22 Ocak - 7 Şubat 2027 tarihleri arasındaki dönemler kampanya kapsamı dışında bırakıldı. Bu nedenle seyahat planı yaparken belirtilen hariç tutulan tarih aralıklarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Kampanya Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt seferleri kapsıyor; aktarmalı uçuşlar kampanya dışında bırakılabilir.

koltuk seçimi ve kapsam detayları:

Ayrıca AJet, kampanyanın bir parçası olarak tüm koltuk seçimlerini de aynı oranda indirimli sunuyor. Yani koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli fiyatlarla satın alınabilecek. Bu uygulama, seyahat esnasında koltuk tercih etmek isteyen yolcular için ek tasarruf sağlıyor.

Kampanya detayları, satış kanallarındaki açıklamalar ve rezervasyon sırasında sunulan bilgi ile bağlayıcıdır. AJet'in resmi kanallarından yapılacak satın alımlarda kampanya koşulları rezervasyon aşamasında net şekilde gösterilecektir.

Bu fırsat, Ankara'nın başkent oluş yıldönümünü anmak üzere kısa süreli ve sınırlı stokla sunuluyor; ilgilenenlerin belirtilen tarihte ilgili kod ile rezervasyon yapması gerekiyor.

AJET, ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA ANKARA KALKIŞLI VE VARIŞLI YURT İÇİ DİREKT UÇUŞLARDA YÜZDE 30 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTIĞINI DUYURDU.