AK Parti heyeti hastanede incelemelerde bulundu

AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Av. Buğra Alp Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etti. Heyet, acil serviste görev yapan sağlık personeliyle görüştü, çalışma koşullarını yerinde inceledi ve personele kolaylıklar diledi.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında Kocaman ve beraberindekiler, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek talepleri dinledi. Heyet, acil serviste tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve onların durumları hakkında bilgi aldı.

sağlık çalışanlarına teşekkür ve hastalara geçmiş olsun:

AK Parti heyeti, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Heyet ayrıca hastalara acil şifalar dileyerek moral verdi ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına destek mesajı iletti.

AK PARTİ DÜZCE MERKEZ İLÇE BAŞKANI AV. BUĞRA ALP KOCAMAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARLA BİR ARAYA GELDİ.