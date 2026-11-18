Putin ile Xi Shenzen'de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Shenzen kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Putin'in Çin'e APEC zirvesine katılmak üzere geldiği bildirildi.

Görüşmede öne çıkan ifadeler:

Putin, görüşmede iki ülkenin çok kutuplu daha adil bir dünya düzeni kurulması yönündeki yaklaşımlarını öne çıkararak, "Rusya ile Çin arasındaki dış politika koordinasyonu istikrarlı seyrini sürdürüyor ve olumlu yönde ilerliyor. Zorlu bir jeopolitik ortamda, çok kutuplu daha adil bir dünya düzeni kurulması için yapıcı yaklaşımlar sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Xi Jinping de Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin gücüne vurgu yaparak, "Çin-Rusya ilişkileri her türlü zorluğa rağmen bir dağ kadar sağlam ve bugün de öyle olmaya devam ediyor. Bu ilişkilerin bir geleceği var ve küresel şartlardaki kısa vadeli değişikliklerden etkilenmiyor" dedi.

Beklentiler ve üçlü görüşme:

Görüşmede iki liderin dış politika koordinasyonunun sürdüğünü vurgulaması, ikili ilişkilerin stratejik düzeyde devam ettiğine işaret etti. Yetkililer, liderlerin bölgesel ve küresel meselelerde ortak tutum sergileme kararlılığını öne çıkardı.

Öte yandan, Putin ve Xi'nin yarın zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir üçlü görüşme yapmasının beklendiği belirtildi; bu görüşmenin, taraflar arasındaki tartışma gündemini genişletebileceği kaydedildi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN VE ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG İLE BİR ARAYA GELDİ.