AK Parti Bilecik teşkilatı yeni dönem hedeflerini masaya yatırdı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il teşkilatının yürüttüğü çalışmalar gözden geçirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

toplantının gündemi:

Yönetim Kurulu üyeleri, teşkilat faaliyetlerine dair değerlendirmeler yaptı ve öncelikler çerçevesinde izlenecek yol haritasını görüştü. Yapılan istişarelerde alınacak kararların uygulamaya dönük hazırlıkları da konuşuldu.

başkanın değerlendirmesi:

Serkan Yıldırım toplantıya ilişkin, "Teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi istişare ettik. Aldığımız kararların ve yaptığımız değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AK PARTİ’DE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI