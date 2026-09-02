Menteşe'de ringlerin yeni eğitmenleri yetişiyor

Menteşe'de boks antrenörlüğünde ilk adım:

1. Kademe Boks Antrenörlük Kursu, boks sporunu gelecek nesillere aktarmak ve nitelikli antrenörler yetiştirmek amacıyla Menteşe Spor Salonu Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla başladı. Kurs, sporun tabana yayılmasını sağlamak ve yetkin eğitmenler kazandırmak hedefiyle düzenlendi.

Eğitim içeriği ve yöntemler:

Kurs programı, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitimler sunacak şekilde hazırlandı. Eğitimlerde boks branşının teknik esasları, sporcu sağlığı, antrenman bilimi ve pedagojik yaklaşım gibi konulara odaklanılacak; alanında uzman eğitmenler yönlendirmede rol alacak.

Teorik oturumlar saha ve salon uygulamalarına zemin hazırlarken, pratik çalışmalar kursiyerlerin antrenman planlama ve uygulama becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program, modern yöntemlerle donatılmış bir değerlendirme süreci içeriyor.

Sertifikasyon ve geleceğe etkisi:

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, uluslararası standartlarda antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak ve yeni sporcuların yetiştirilmesinde aktif rol üstlenecek. Kurs yönetimi, eğitime katılanlara başarı dileklerini iletirken bu tür nitelikli programların artarak devam edeceğini belirtti.

Uzun vadede bu tür kursların, kulüp ve bireysel düzeyde antrenör kalitesini artırarak bölgesel spor katılımını yükseltmesi ve boksun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

MENTEŞE’DE BOKS ANTRENÖRLÜK KURSUNUN İLK ADIMI ATILDI