Söke'de gıda güvenliğini hedefleyen saha denetimleri hız kazandı

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde et ürünleri başta olmak üzere kapsamlı denetimler yapıyor; kontroller sürecek.