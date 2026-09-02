Söke'de gıda güvenliğini hedefleyen saha denetimleri hız kazandı

Söke'de gıda işletmelerine yönelik denetimler
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, tüketicilere sunulan gıdaların güvenilirliğini sağlamak amacıyla işletmelerde ayrıntılı incelemelerde bulundu.
Denetim kapsamı:
Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin gıda güvenliği açısından gerekli şartlara uygunluğu kontrol edildi. Özellikle et ve et ürünlerinin bulunduğu alanlarda soğuk zincir, etiketleme, hijyen ve stok yönetimi gibi kritik uygulamalar değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi ve işletme yetkililerine uyarılarda bulunuldu.
Amaç ve devam eden çalışmalar:
Denetimlerin temel hedefi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini temin etmek. Söke genelinde yürütülen kontrollerin aralıksız şekilde devam edeceği, işletmelerin mevzuata uygunluğunun düzenli olarak takip edileceği bildirildi.
AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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