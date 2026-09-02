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Söke'de gıda güvenliğini hedefleyen saha denetimleri hız kazandı

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde et ürünleri başta olmak üzere kapsamlı denetimler yapıyor; kontroller sürecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Söke'de gıda güvenliğini hedefleyen saha denetimleri hız kazandı

Söke'de gıda işletmelerine yönelik denetimler

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, tüketicilere sunulan gıdaların güvenilirliğini sağlamak amacıyla işletmelerde ayrıntılı incelemelerde bulundu.

Denetim kapsamı:

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin gıda güvenliği açısından gerekli şartlara uygunluğu kontrol edildi. Özellikle et ve et ürünlerinin bulunduğu alanlarda soğuk zincir, etiketleme, hijyen ve stok yönetimi gibi kritik uygulamalar değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi ve işletme yetkililerine uyarılarda bulunuldu.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Denetimlerin temel hedefi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini temin etmek. Söke genelinde yürütülen kontrollerin aralıksız şekilde devam edeceği, işletmelerin mevzuata uygunluğunun düzenli olarak takip edileceği bildirildi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA GIDA...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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