AK Parti'den birlik mesajı: Cemil başkana tekrardan 'hoş geldiniz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamasının bağlamı:

Toplantının ardından yapılan konuşmada Çelik, 'Biz Cemil Başkanımıza tekrardan "hoş geldiniz" diyoruz' ifadesini kullandı. Sözcü, bu sözlerle partideki karşılamanın ve dayanışma vurgusunun altını çizdi.

Parti içindeki birlik vurgusu:

Çelik'in açıklaması, MYK sonrası verilen ilk resmi mesajlardan biri oldu; parti kanadında birlik ve sürecin birlikte yönetilmesine ilişkin mesajlar ön plana çıktı. Açıklamanın parti tabanı ve kamuoyunda nasıl algılanacağı takip edilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Biz Cemil Başkanımıza tekrardan 'hoş geldiniz' diyoruz"