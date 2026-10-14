Akademiden iklim için 11 proje: BTÜ COP31'te yer alacak

Bursa Teknik Üniversitesi'nin COP31 katılımı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda 11 proje ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki çalışmalarda yer almaya hak kazandı. Kabul edilen projeler, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir kentleşme, doğal kaynakların korunması ve uyum stratejileri gibi alanlarda çözüm önerileri sunuyor.

Projelerin tematik kapsamı:

BTÜ tarafından kabul edilen projeler arasında, COP31 Gençlik ve Eğitim Teması kapsamında sürdürülebilirlik odaklı İngilizce eğitimi ve uluslararası iş birliğini hedefleyen bir çalışma bulunuyor. Ayrıca balkonlardan kent bostanlarına uzanan tarım ve biyoçeşitlilik modeli, iklim eylemini destekleyen çok modlu yeniden tasarım yaklaşımları ve iklim dayanıklı kontrollü ortam tarımı için yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri öne çıkan alanlar arasında yer alıyor.

Enerji, konut ve erken uyarı çözümleri:

Projeler ayrıca konut alanlarında iklim değişikliğine bağlı hava kirliliği zararlarının modellenmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve iklim dirençli şehirler için "iklim zekâsı" çözümlerini kapsıyor. Küresel ısınma ve istilacı türlerin Akdeniz Havzası üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar ile sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının kentsel alanlarda uygulanabilirliğinin artırılmasına yönelik projeler de kabul edildi. Türkiye ve Akdeniz Bölgesi için hidrolojik veriler ve dijital ikiz teknolojileri aracılığıyla erken uyarı ve karar destek sistemleri geliştirilmesi de programda yer alan önemli başlıklardan biri.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin kabul edilen projelerinin bilimsel bilgi üretimi ve disiplinler arası iş birliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, "İklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla mücadele, bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi çözümleri de gerekli kılıyor. Üniversitemizin COP31 kapsamında 11 projesinin kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bu alandaki bilgi birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, toplumsal fayda sağlayan ve geleceğe yönelik somut çözümler geliştiren araştırmaları desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

BTÜ'nün COP31 kapsamındaki katılımı, üniversitenin hem yerel hem de bölgesel ölçekte iklim ve sürdürülebilirlik politikalarına katkı sağlamayı hedefleyen çok yönlü projeler geliştirdiğini gösteriyor. Kabul edilen projeler, uygulama odaklı yaklaşımlar, teknoloji destekli erken uyarı mekanizmaları ve toplumla paylaşılabilir eğitim modelleri aracılığıyla iklim eylemine doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) KOORDİNASYONUNDA COP31 KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARDA 11 PROJEYLE YER ALMAYA HAK KAZANDI. PROJELER; İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DİRENÇLİ KENTLER GİBİ ÖNEMLİ KONULARI İÇERİYOR.