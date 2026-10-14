Efeler'de otizm merkezinden ailelere güç ve nefes

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi aileleri güçlendiriyor:

Anıl Yetişkin öncülüğünde faaliyet gösteren Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, otizmli bireylerin gelişimine yönelik hizmetlerin yanı sıra ailelerin sosyal, fiziksel ve psikolojik açıdan desteklenmesine odaklanıyor.

Ailelere sunulan olanaklar:

Merkezde çocuklar ücretsiz eğitimlerle geleceğe hazırlanırken, velilere yönelik düzenlenen spor etkinlikleri, sosyalleşme imkânları ve psikososyal destek programları sayesinde aileler günlük hayatın yükünü hafifletme fırsatı buluyor. Aileler eğitim saatlerini spor yaparak, yeni sosyal ilişkiler kurarak ve kendilerine vakit ayırarak değerlendiriyor.

Özellikle spor etkinlikleri, velilerin fiziksel aktivitesini artırmayı, stres düzeyini düşürmeyi ve motivasyonunu yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca düzenlenen ebeveyn destek çalışmaları ve çocuk beslenmesine yönelik bilgilendirmelerle ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerine daha bilinçli ve güçlü şekilde eşlik etmeleri amaçlanıyor.

Velilerin deneyimleri:

Merkezde düzenlenen etkinliklerin hem fiziksel hem de sosyal açıdan kendilerine iyi geldiğini belirten veliler, çocuklarının eğitim aldığı süre boyunca kendilerine de zaman ayırabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarımız burada eğitimlerine devam ederken bizler de spor yapabiliyor, sosyalleşebiliyor ve kendimize zaman ayırabiliyoruz. Spor sayesinde kendimizi daha iyi hissediyor, motivasyonumuzu artırıyoruz. Burada yalnızca çocuklarımızın değil, bizlerin de düşünüldüğünü görmek çok değerli. Bizlere bu imkânları sunan Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin’e ve merkezde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.

Efeler Belediyesi, aile destek programlarını sürdürmeyi ve merkezde sunulan hizmetlerin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Merkezin bütüncül yaklaşımı, çocukların gelişimine katkı sağlarken ailelerin de yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

EFELER’DE OTİZMLİ BİREYLERE DESTEK