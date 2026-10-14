Yeni dönemde mazbatasını alan başkan Murat Tolga Özsoy göreve başladı

Kayseri Barosu'nda mazbata töreni:

Kayseri Barosu'nda gerçekleşen seçimlerin ardından güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Murat Tolga Özsoy, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Programa, Başkan Özsoy'un yanı sıra divan kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı. Tören Kayseri Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçim nedeniyle bir süre divan kuruluna devredilen görev ve yetkiler, yapılan törende yeniden başkan Özsoy ve yönetim kuruluna teslim edildi. Bu devirle birlikte baronun yönetim süreçleri ve projeleri yeni döneme resmen taşınmış oldu.

Özsoy'un vurguladıkları:

Programda konuşan Murat Tolga Özsoy, katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Özsoy, 2024 yılında başlayan çalışma dönemine atıfta bulunarak "Hayallerimizin yüzde doksanını hep birlikte gerçekleştirdik" ifadesini kullandı ve ekibinin yeni hedefleri olduğunu belirtti.

Konuşmasında baronun bir aile olduğuna dikkat çeken Özsoy, meslektaşlarına verilen hukuki ve manevi desteğe teşekkür etti. Sözlerini "Yüzyıllık bir çınarın gölgesindeyiz" benzetmesiyle sürdürdü ve baronun kucaklayıcı yapısından gurur duyduklarını söyledi.

Gelecek projelere odaklanma:

Özsoy, önceki dönemde başlatılan projelerin tamamlanacağını ve yeni dönemde farklı projelere kucak açılacağını vurguladı. Yönetim, disiplin ve denetim mekanizmalarıyla birlikte Türkiye Barolar Birliği ile koordinasyonun süreceğini belirtti.

Kapanışta Özsoy, katılımcılara bir kez daha teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi: "Büyük bir aileyiz". Yeni dönemin baro için devamlılık ve yeni hedefler dönemi olacağı mesajı törende net biçimde iletildi.

KAYSERİ BAROSU’NDA YAPILAN SEÇİMLERDE GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN MURAT TOLGA ÖZSOY, DÜZENLENEN PROGRAM İLE MAZBATASINI ALDI.