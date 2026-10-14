Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3112 +0,09%
Bist 12.188,45 -0,51%
Altın Gram 6.616,26 -0,25%
EUR/USD 1,1196 -0,07%
Brent Petrol 106,31 +0,59%
--°

Yeni dönemde mazbatasını alan başkan Murat Tolga Özsoy göreve başladı

Kayseri Barosu seçimlerini kazanan Murat Tolga Özsoy, düzenlenen törenle mazbatasını aldı; divan kurulundan yeni yönetimine yetkiler resmen devredildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:28

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Yeni dönemde mazbatasını alan başkan Murat Tolga Özsoy göreve başladı

Kayseri Barosu'nda mazbata töreni:

Kayseri Barosu'nda gerçekleşen seçimlerin ardından güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Murat Tolga Özsoy, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Programa, Başkan Özsoy'un yanı sıra divan kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı. Tören Kayseri Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçim nedeniyle bir süre divan kuruluna devredilen görev ve yetkiler, yapılan törende yeniden başkan Özsoy ve yönetim kuruluna teslim edildi. Bu devirle birlikte baronun yönetim süreçleri ve projeleri yeni döneme resmen taşınmış oldu.

Özsoy'un vurguladıkları:

Programda konuşan Murat Tolga Özsoy, katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Özsoy, 2024 yılında başlayan çalışma dönemine atıfta bulunarak "Hayallerimizin yüzde doksanını hep birlikte gerçekleştirdik" ifadesini kullandı ve ekibinin yeni hedefleri olduğunu belirtti.

Konuşmasında baronun bir aile olduğuna dikkat çeken Özsoy, meslektaşlarına verilen hukuki ve manevi desteğe teşekkür etti. Sözlerini "Yüzyıllık bir çınarın gölgesindeyiz" benzetmesiyle sürdürdü ve baronun kucaklayıcı yapısından gurur duyduklarını söyledi.

Gelecek projelere odaklanma:

Özsoy, önceki dönemde başlatılan projelerin tamamlanacağını ve yeni dönemde farklı projelere kucak açılacağını vurguladı. Yönetim, disiplin ve denetim mekanizmalarıyla birlikte Türkiye Barolar Birliği ile koordinasyonun süreceğini belirtti.

Kapanışta Özsoy, katılımcılara bir kez daha teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi: "Büyük bir aileyiz". Yeni dönemin baro için devamlılık ve yeni hedefler dönemi olacağı mesajı törende net biçimde iletildi.

KAYSERİ BAROSU’NDA YAPILAN SEÇİMLERDE GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN MURAT TOLGA ÖZSOY...

KAYSERİ BAROSU’NDA YAPILAN SEÇİMLERDE GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN MURAT TOLGA ÖZSOY, DÜZENLENEN PROGRAM İLE MAZBATASINI ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sezaryen oranlarını düşük tutan uygulamalar için hastane personeline teşekkür
images

Diliskelesi'nde görünüm ve güvenlik için hatlar yer altına alınıyor
images

Liselilerden gerçekçi deprem tatbikatı: bina 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı
images

Bursalı hekimler QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşam...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de göle dönen alt geçitte itfaiye aracı mahsur kaldı, kurtarma anları drondan kaydedildi

zirvede bakan kacır: bilimle üretimi artırma ve gençlere yatırım vurgusu

Erbil temaslarıyla sınırda bekleyen tırların 2-3 günde sevki için uzlaşma

Erdek'te Hükümet Caddesi her yağmurda aynı manzarayı veriyor

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı