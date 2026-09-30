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Akademik ödülünü memleketine yatırdı: Oltu'ya annesinin adını taşıyan 4-6 yaş Kur'an kursu

Hong Kong'ta yaşayan Prof. Dr. Sedat Gümüş, Almanya'da kazandığı ödülle Oltu'ya annesi Türkan adına 4-6 yaş Kur'an kursu yaptırdı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Akademik ödülünü memleketine yatırdı: Oltu'ya annesinin adını taşıyan 4-6 yaş Kur'an kursu

Akademik ödülünü memleketine yatırdı: Oltu'ya annesinin adını taşıyan 4-6 yaş Kur'an kursu

Hong Kong'ta ikamet eden akademisyen Prof. Dr. Sedat Gümüş, Almanya'da akademik başarı nedeniyle aldığı para ödülünü memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde annesi adına yaptırdığı bir eğitim yatırımıyla değerlendirdi. Karabekir Camii'nin alt bölümüne inşa edilen tesis, Türkan Gümüş 4-6 Yaş Kur'an Kursu adıyla hizmete açıldı.

Kursun açılışı ve katılımcılar:

Açılış törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, ilçe protokolü, din görevlileri, kurs öğrencileri ve veliler katıldı. Program, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi'nin duasıyla başladı; dua sonrasında kurdele kesilerek kursun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Törenin ardından Kaymakam Mustafa Çelik, kursun ilk öğrencilerine boyama kitapları hediye ederek özel bir karşılama yaptı. Açılışa katılan yetkililer, hayırsever akademisyene ve emeği geçen tüm kişilere teşekkürlerini iletti.

Eğitim yaklaşımı ve hedefler:

Türkan Gümüş 4-6 Yaş Kur'an Kursu, minik öğrencilerin erken yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışmasını sağlamayı, temel dini bilgileri öğretmeyi ve çocuklara güzel ahlak ve değerler kazandırmayı amaçlıyor. Kurs, tam gün hizmet vererek hem eğitim hem sosyal gelişim yönlerinden çocuklara destek sunacak bir yapı olarak tasarlandı.

Kursa katkı sağlayan hayırseverler, kurumlar ve paydaşlara teşekkür edilirken, tesisin öğrenciler, aileler ve Oltu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Bu adım, yurt dışında yaşayan bir akademisyenin başarı gelirini doğrudan memleketine yatırıma dönüştürmesinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Hong Kong&#039;da yaşayan akademisyenden memleketine vefa

Hong Kong'da yaşayan akademisyenden memleketine vefa

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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