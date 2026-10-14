Akbank özel bankacılık çeyrek asırlık güveni geleceğe taşıyor

çeyrek asırda hizmet anlayışı ve müşteri odaklılık

Akbank Özel Bankacılık, sektördeki 25’inci yılını deneyimi, uzmanlığı ve müşterileriyle kurduğu uzun soluklu güven ilişkileriyle kutluyor. Banka, çeyrek asırlık birikimini müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirdiği hizmet anlayışıyla geleceğe taşıyor.

hizmet yelpazesi ve yatırım uzmanlığı:

Açıklamaya göre banka, yatırım alanındaki uzmanlığını müşterilerinin finansal hedeflerini merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla birleştiriyor. Müşterilere varlık yönetiminden yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesine, servet planlamasından birikimlerin gelecek nesillere aktarılmasına kadar geniş bir alanda hizmet sunuluyor. Bu kapsamda sunulan çözümler, yaşamın farklı dönemlerine yönelik kişiselleştirilmiş planlarla müşterilerin uzun vadeli hedeflerine destek veriyor.

güven ilişkileri ve teknolojiyle desteklenen süreçler:

Müşterilerinin farklı yaşam dönemlerinde, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı ile yanlarında olmayı esas alan yaklaşım; yıllar içinde nesiller arasında devam eden, güvene dayalı güçlü ve kalıcı ilişkilerin temelini oluşturuyor. Akbank Özel Bankacılık, hizmetlerini teknoloji ve yenilikçilikle destekleyerek müşteri deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dalya Kohen 25’inci yıla ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Geride bıraktığımız 25 yılda finansal piyasalar, bankacılık sektörü ve yatırım dünyası önemli gelişmelere sahne olurken, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri de çeşitlendi. Tüm bu süreçte değişmeyen en önemli değerimiz ise insan ilişkilerini odağımıza alarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkiler ve onlara sunduğumuz kişiye özel hizmet anlayışımız oldu. Bizim için özel bankacılık, yalnızca finansal çözümler sunmak değil; müşterilerimizin ihtiyaçlarını, hedeflerini ve önceliklerini bütünsel bir bakış açısıyla anlayarak, onlara ve gelecek planlarına değer katan çözümler sunmaktır. Bugün bir nesille başlayan ilişkilerimizin sonraki nesil ile devam etmesi, bu güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın en anlamlı göstergelerinden biri. Çeyrek asır boyunca müşterilerimizle inşa ettiğimiz güçlü ilişkileri geleceğe taşırken, teknoloji ve yenilikçilikle desteklediğimiz hizmet anlayışımızı geliştirerek müşterilerimizin finansal yolculuklarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Bankanın mesajı, sadece bugüne değil yarına yönelik bir perspektif taşımak: uzun vadeli değer yaratmak ve müşteri ilişkilerini nesiller boyu sürdürebilmek. Akbank Özel Bankacılık, bu hedef doğrultusunda hizmet portföyünü ve teknoloji yatırımlarını güçlendirerek müşterilerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguluyor.

AKBANK ÖZEL BANKACILIK VE YATIRIM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DALYA KOHEN