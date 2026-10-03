Akçadağ Develi'de kontrolünü kaybeden sürücünün aracı karşı şeride geçti: 6 yaralı

Kaza ve yol açtığı zarar:

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde öğle saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve bu sırada karşı yönden gelen araçla çarpıştığı belirtildi.

Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

müdahale ve sevk süreçleri:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı; sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralananların durumu stabilize edilmeye çalışıldı.

Kaza yerinde çalışan birimler, yaralılara öncelikli tıbbi müdahalede bulunurken olayla ilgili güvenlik ve sağlık tedbirleri uygulandı.

inceleme ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası ekiplerin, kaza yerinde yaptığı ilk incelemeler kazanın oluş şekline ilişkin bulgular topladı ve olayın kesin nedenlerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Yetkililer, olayla ilgili bilgi alımı ve görgü tanıklarının ifadelerini de içerecek detaylı incelemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

MALATYA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.