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Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta madenci korosu ile karşılandı

Turistik Karaelmas Ekspresi 2026 seferleriyle Ankara'dan Zonguldak'a ulaştı; Madenci Korosu yolcuları karşıladı, bölge turları düzenlenecek.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta madenci korosu ile karşılandı

Ekspresin geliş amacına ve organizasyona genel bakış:

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılı seferleri kapsamında Zonguldak Tren Garı'na ulaştı. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle; bölgenin doğal, kültürel, tarihî, jeolojik ve endüstriyel değerlerini tanıtmak, turizmi çeşitlendirmek ve yeni rotalar geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Trenin yapısı ve sefer takvimi:

Turistik Karaelmas Treni, toplam 7 vagondan oluşuyor; bunların 6'sı yataklı ve 1'i yemekli. Trenin hizmet kapasitesi 120 yolcu olarak belirlendi. 2026 sezonu seferleri 2-4 Ekim 2026, 16-18 Ekim 2026, 30 Ekim-1 Kasım 2026 ve 13-15 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve ilk sefer 2 Ekimde başlayacak.

Karşılama töreni ve madenci korosunun rolü:

Zonguldak Garı'nda inen yolcular, bölgeyi tanıtma amaçlı düzenlenen karşılama töreninde Madenci Korosu tarafından karşılandı. Yer altı maden işçilerinden oluşan koro, seslendirdiği eserlerle ziyaretçilerin duygusal anlar yaşamasına sebep olurken aynı zamanda coşku yarattı. Konserin ardından ziyaretçiler için Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi ve Fener semti gibi rotaların ziyaretlere dahil edilmesi planlandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve hedefler:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Yine tren seferlerini başlatmış durumdayız. Geçen sene ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz seferlerde yüzde 87 doluluğa ulaşmıştık. Bu başarı sebebiyle bu yılda devam ediyoruz. Amacımız bunun geleneksel hale gelmesi. Tur firmaları tarafından Zonguldak ve Batı Karadeniz’in bir destinasyon olarak görülmesi. Şu anda da gelen trenimizde 101 yolcumuz var. Doluluğumuz oldukça iyi. Bu sene de dört sefer gerçekleştireceğiz. İkişer hafta aralıklarla hem sonbaharın güzelliklerini görecekler. Hem Batı Karadeniz’i tanıma fırsatı bulacaklar. İnşallah başarılı ve güzel bir çalışma olacağını değerlendiriyorum. Biz de burada Zonguldak’ı ve Batı Karadeniz’i iyi temsil edebilmek için bir karşılama töreni düzenledik. Madenci Koromuzla birlikte karşılayıp akabinde bölgede ziyaretler olacak. Elimizden geldiğince bölgemizin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl aynı güzergahta gerçekleştirilen dört seferde sağlanan yüksek doluluk oranı ve bu yılki planlanan tarihler, yetkililerin çalışmayı kalıcı bir turizm etkinliğine dönüştürme hedefini destekliyor. Seferlerin Ankara-Zonguldak ve Zonguldak-Ankara yönlerinde farklı turist gruplarıyla gerçekleştirilmesiyle toplam kapasitenin etkin kullanılması hedefleniyor.

TÜRKİYE&#039;DE BAŞKA ÖRNEĞİ BULUNMAYAN MADENCİ KOROSU&#039;NUN ŞARKILARINA EŞLİK EDEN ZİYARETÇİLER, MİNİ...

TÜRKİYE'DE BAŞKA ÖRNEĞİ BULUNMAYAN MADENCİ KOROSU'NUN ŞARKILARINA EŞLİK EDEN ZİYARETÇİLER, MİNİ KONSERİN ARDINDAN GÖKGÖL MAĞARASI, MADEN MÜZESİ VE FENER SEMTİNİ ZİYARETİ PLANLAMAYA DAHİL EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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