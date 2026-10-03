Erzurum Aşkale'de yağışın ardından zincirleme trafik kazası

kaza yerinde gelişmeler:
Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen kazada, yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil birbirine çarptı.
Kaza sonucu can kaybı yaşanmadı, ancak araçlarda çeşitli derecelerde maddi hasar oluştu.
müdahale ve yol durumu:
Olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
inceleme başlatıldı:
Yetkililer kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına başladı; olayın kesin nedeni ekiplerin raporuyla netlik kazanacak.
YAĞIŞIN ARDINDAN KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜLERİN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU 1 TIR, 1 KAMYON VE 2 OTOMOBİL BİRBİRİNE ÇARPTI.
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