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Erzurum Aşkale'de yağışın ardından zincirleme trafik kazası

Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum Aşkale'de yağışın ardından zincirleme trafik kazası

kaza yerinde gelişmeler:

Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen kazada, yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil birbirine çarptı.

Kaza sonucu can kaybı yaşanmadı, ancak araçlarda çeşitli derecelerde maddi hasar oluştu.

müdahale ve yol durumu:

Olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

inceleme başlatıldı:

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına başladı; olayın kesin nedeni ekiplerin raporuyla netlik kazanacak.

YAĞIŞIN ARDINDAN KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜLERİN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU 1 TIR, 1...

YAĞIŞIN ARDINDAN KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜLERİN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU 1 TIR, 1 KAMYON VE 2 OTOMOBİL BİRBİRİNE ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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