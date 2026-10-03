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Madrigueras'ta kısa sürede yükselen sular can aldı

Albacete'ye bağlı Madrigueras'ta 2,5 saatte 140 mm'yi aşan sağanak sele dönüştü; 102 yaşındaki kadın öldü, 90 kişi kurtarıldı. Aemet uyarı yayımladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Madrigueras'ta kısa sürede yükselen sular can aldı

madrigueras'ta selin boyutları:

İspanya'nın orta ve doğu bölgelerini etkileyen şiddetli fırtına ve sağanakların en ağır hasarı, Kastilya-La Mancha özerk bölgesindeki Albacete'ye bağlı Madrigueras kasabasında görüldü. Kısa sürede kent merkezi ve mahalleler göle dönerken, cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplandı, araçlar sürüklendi ve çok sayıda ev su altında kaldı.

kurtarma çalışmaları ve can kaybı:

Kurtarma ekipleri, evinde mahsur kalan 102 yaşındaki bir kadını evinin içinde cansız halde buldu. Ekipler ayrıca yükselen sular nedeniyle evlerinde mahsur kalan 90 kişiyi tahliye ederek güvenli bölgelere taşıdı. Yerel yetkililer, kısa sürede meydana gelen su yükselmesinin evleri aniden etkilediğini ve müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

meteorolojik tablo ve uyarılar:

Bölgede çok kısa sürede gerçekleşen yağışın şiddeti, yetkililerin ölçümlerine göre 2,5 saatten kısa sürede 140 mm'den fazla yağış düşmesine yol açtı. İspanya'nın büyük bir bölümünde hava durumu uyarıları devam ediyor; devlet meteoroloji ajansı Aemet, değişken hava şartlarının önümüzdeki haftaya kadar sürmesinin beklendiği konusunda halkı uyarıyor ve tedbirli olunmasını istiyor.

İspanya&#039;nın Madrigueras kasabasında şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 102 yaşındaki...

İspanya'nın Madrigueras kasabasında şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 90 kişi kurtarıldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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