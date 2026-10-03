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Ankara'da virajda çarpışma: motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Çankaya'da sabah saatlerinde virajı dönen otomobille motosikletin çarpıştığı kazada sürücü Cem Şahin yaşamını yitirdi; olay anı araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara'da virajda çarpışma: motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen ölümcül kaza

Çankaya'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Cem Şahin hayatını kaybetti. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza anına ait görüntüler:

Ortaya çıkan araç kamerası kayıtlarında, virajı dönen otomobil ile motosikletin çarpışma anı ve kazanın etkisiyle sürücünün metrelerce havaya savrulduğu görülüyor. Görüntüler çarpışmanın şiddetini net biçimde ortaya koyuyor ve kazanın nasıl gerçekleştiğine dair önemli ayrıntılar içeriyor.

İnceleme ve soruşturma süreci:

Kaza sonrası diğer aracın sahibi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü ve olay yerinde trafik ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Yetkililer, görüntülerin soruşturmada delil niteliğinde olduğunu belirtiyor ve olayın nedenine ilişkin tespitlerin adli süreçle birlikte netleşeceğini açıkladı.

Çankaya'da yaşanan bu olay, özellikle viraj alanlarında hız ve görüş mesafesi faktörlerinin trafik güvenliği açısından kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Soruşturma devam ediyor ve yetkililer kazayla ilgili elde edilen kayıtları incelemeye devam ediyor.

Ankara’da bir kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasına yansıdı

Ankara’da bir kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasına yansıdı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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