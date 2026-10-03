Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Deniz faciasında yaşamını yitiren gazi polis Numan Şen son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren gazi polis memuru Numan Şen, Samsun Bafra'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Deniz faciasında yaşamını yitiren gazi polis Numan Şen son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreni ve uğurlama:

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen (41) için memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde İshaklı Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Şen'in naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verilmek üzere uğurlandı.

aile ve mesai arkadaşlarının tepkisi:

Tören sırasında Şen'in babası Abdullah Şen ile oğlu Ahmet Emir, tabutun başında duygusal anlar yaşadı; baba ve oğul, son kez Şen için dua etti. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Şen’in mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze işlemlerinin ardından Şen'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

kazaya ilişkin kısa not:

Olay, 30 Eylül'de Sinop’un Yalı köyü açıklarında meydana gelmişti. Aynı kazada polis memuru Orhan Gazi Yetiş (38) de hayatını kaybetmişti. Yetkililer ve katılımcılar, iki meslektaşlarının kaybı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi ve ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GAZİ VE VAZİFE MALULÜ POLİS MEMURU NUMAN...

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GAZİ VE VAZİFE MALULÜ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN (41), MEMLEKETİ SİNOP’TA GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Safranbolu'da çatı alevleri büyümeden söndü: itfaiye hızlı müdahale etti
images

Van'da kıyıdan göle uçan minibüs: sürücü kendi imkanlarıyla çıktı
images

Kastamonu'da üç kurdun ağıla girmesi sürüde ağır kayba yol açtı
images

Bursa'da güvenlik denetimi: 539 kişi sorgulandı, iki yoklama kaçağı yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmara için ortak strateji: balıkesir'de iklim dayanıklılığı konuşuldu

Safranbolu'da çatı alevleri büyümeden söndü: itfaiye hızlı müdahale etti

Lüks gemi Bodrum'da esnafın yüzünü güldürdü

ADÜ hematoloji servisinde kapsamlı hijyen dönüşümü

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi