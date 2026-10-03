Deniz faciasında yaşamını yitiren gazi polis Numan Şen son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreni ve uğurlama:

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen (41) için memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde İshaklı Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Şen'in naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verilmek üzere uğurlandı.

aile ve mesai arkadaşlarının tepkisi:

Tören sırasında Şen'in babası Abdullah Şen ile oğlu Ahmet Emir, tabutun başında duygusal anlar yaşadı; baba ve oğul, son kez Şen için dua etti. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Şen’in mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze işlemlerinin ardından Şen'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

kazaya ilişkin kısa not:

Olay, 30 Eylül'de Sinop’un Yalı köyü açıklarında meydana gelmişti. Aynı kazada polis memuru Orhan Gazi Yetiş (38) de hayatını kaybetmişti. Yetkililer ve katılımcılar, iki meslektaşlarının kaybı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi ve ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GAZİ VE VAZİFE MALULÜ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN (41), MEMLEKETİ SİNOP’TA GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.