Akçakoca'da tarım aracıyla çarpışan tır: 4 ölü, 9 yaralı

Düzce Valiliği kazaya ilişkin bilgi verdi

Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akçakoca ilçesi Alaplı yolu Akkaya mevkisinde meydana gelen kazada bir tırın, halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın yaralandığı bildirildi.

Müdahale ve sağlık kuruluşlarına sevk:

İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etti. Yaralı vatandaşlara ilk müdahaleler olay yerinde yapılarak gerekli sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlandı.

Soruşturma süreci ve taziye:

Kazayla ilgili olarak adli ve idari inceleme başlatıldığı, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, TIR'IN "PATPAT" OLARAK TABİR EDİLEN TARIM ARACINA ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ.